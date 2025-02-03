استدعاء أسرة طفلين سقطا من الطابق السادس في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلان يحملان الجنسية السودانية سقطا من الطابق السادس بعين شمس لبيان حالتهما الصحية واستدعاء أسرتهما لسماع أقوالهما حول الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى هليوبوليس يفيد باستقبالها طفلين مصابين بكسور ادعاء سقوط من علو، على الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الطفلين أثناء لعبهما بشقتهما الكائنة بالطابق السادس اختل توازنهما وسقطا في منور العقار فاصيبا إصابات بالغة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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