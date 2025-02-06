آخر تطورات البرنامج التأهيلي لـ كريم فؤاد

يضع كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج.

في سياق آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن ملف الصفقات الشتوية لم يغلق بعد قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

أضاف المصدر: هناك تحركات من أجل التعاقد مع جناح أجنبي تحت السن أو جناح فلسطيني جديد من أجل قيده كلاعب مصري وذلك من أجل توفير جميع مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن لاعبي الفريق اتفقوا على إقامة حفل خاص للاحتفال بزميلهم علي معلول لاعب الفريق بعد قيده رسميًا خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يبحث أحمد رضا لاعب خط الوسط الجديد بالنادي الأهلي عن فرصة الظهور الأول مه الفريق في مباراة بتروجيت المرتقبة اليوم، حيث شهدت الساعات الماضية تأكيدات من أعضاء بالجهاز المعاون لمارسيل كولر المدير الفني للفريق بحصوله على الفرصة في جزء من مباراة اليوم.

ويفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة بتروجت اليوم حيث يستمر غياب أشرف بن شرقي الوافد الجديد عن قائمة فريق الأهلي أمام بتروجيت في الدوري.

ويغيب عمر كمال عن قائمة الأهلي بسبب تعرضه لآلام في العضلة الخلفية.

كما استمر غياب أشرف داري وطاهر محمد ووسام أبو علي بسبب الإصابة على أمل لحاقهم بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بتروجيت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس ومصطفى العش ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور.

الهجوم: أفشة وحسين الشحات وجراديشار.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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