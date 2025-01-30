وزير العمل يلتقي نظيره الأردني لبحث التعاون المشترك

التقى وزير العمل محمد جبران مع نظيره الأردني خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض بالسعودية.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات، وتناقشا في تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، ومواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في نفس الوقت، ووضع آليات جديدة لاستقدام العمالة، وكذلك بحث إمكانية الاتفاق على عقد عمل موحد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وأكد الوزير جبران جاهزية وزارة العمل في توفير كافة أنواع العمالة والمهن في جميع القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.. واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والتعاون في المحافل العربية والدولية في كافة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك.

كما وجه وزير العمل جبران دعوة إلى نظيره الأردني لزيارة القاهرة.

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