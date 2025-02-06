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قادمة من اليونان، العثور على سلحفاة عمرها 104 سنوات في الإسكندرية (صور)

العثور على سلحفاة
العثور على سلحفاة عمرها 104 سنوات فى الإسكندرية

عثرت شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الإسكندرية اليوم، على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم (ترسه) بشاطئ ٦ أكتوبر دائرة قسم أول العامرية، تبين أن السلحفاة المشار إليها بطول 1 متر تقريبا بوزن حوالي ٤٠ كجم، وقدماها الأماميتان لهما علامتان حديديتان مدون عليهما بيانات (محمية أو كلون بدولة اليونان عمرها ١٠٤ أعوام - تمي سوليمون - تحمل كود 13159 ).

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وعلى الفور كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاة إلى جهاز شئون البيئة بالإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية.

 

وفي هذا الإطار قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بإرسال السلحفاة إلى مركز حماية السلاحف التابع لوزارة البيئة بمدينة بورسعيد لعلاجها وإنقاذها قبل إطلاقها والبدء فى مخاطبة الدولة صاحبة الكود.


وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بضرورة  حماية الكائنات المهددة بالانقراض والحفاظ  على التنوع البيولوجي والثروات  البحرية وتسليمها  للجهات المختصة قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة في حال العثور عليها.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808.

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الفريق أحمد خالد شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الاسكندرية السلحفاة جهاز شئون البيئة

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