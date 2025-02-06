الخميس 06 فبراير 2025
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تمديد الترشح لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية حتى نهاية أبريل

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

 أعلن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن اللجنة العليا لـ "جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية" وافقت على استمرار فتح باب الترشح للجائزة حتى نهاية إبريل المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الباحثين الذين تواصلوا مع إدارة المكتبة، ولا يزال كثير منهم يستوفون إجراءات ترشحهم سواء على مستوى مصر أو بقية دول العالم.

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وقال مدير المكتبة إن لجان الفرز والتحكيم للجائزة سوف تبدأ في مباشرة أعمالها في شهر مايو، لتعلن القائمة القصيرة نهاية مايو.

وأضاف أن اللجنة العليا للجائزة سوف تجتمع نهاية يونيو لتحديد اسم الفائز بالجائزة، وفى نهاية يوليو يعلن اسم الفائز، على أن يتم تسليم الجائزة في احتفالية كبيرة في شهر أغسطس.


وقال الدكتور أحمد زايد أنه وفق النظام التأسيسي للجائزة، تُمنح في مجال واحد تحدد اللجنة العليا للجائزة موضوعَه كلَّ عام، مشيرًا إلى أن مجال الجائزة في دورتها الأولى (2025) هو: "تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرَّفاه والسعادة للإنسانية".

وجدد مدير مكتبة الإسكندرية التذكير بشروط الترشُّح للجائزة.

وقال إنه يجب أن يكون الترشح عن طريق المؤسسات العاملة في المجال العلمي أو الأدبي أو الفني، ويدخل ضمن هذه المؤسسات: الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والأكاديميات العلمية والفنية. 

وأن يكون الترشيح عن طريق خطاب ترشيح موجَّه إلى إدارة الجائزة، مرفقة به مسوِّغات الترشيح، والسيرة الذاتية للمرشح، وصورة من جواز سفره، وموافقته على الترشيح وعلى أن تُرفع أوراق الترشيح على المنصة الإلكترونية للجائزة، وتُرسَل منها نسخة ورقية إلى مقرِّ مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن القيمة المادية للجائزة تبلغ مليون جنيه مصري، إضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير تُمنح للفائز في المجال الذي يتم تحديده سنويًا.

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الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية الجامعات ومراكز البحوث العلمية

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