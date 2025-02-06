الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

مستشارو ترامب: ملكية أمريكا لـ غزة غير قابلة للتطبيق ونتوقع اختفائها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم “نتوقع أن تختفي فكرة ملكية قطاع غزة بعد أن اتضح لـ ترامب أنها غير قابلة للتطبيق”.

 

خطة ترامب بشأن غزة مغرية لإسرائيل

 وفي سياق متصل، يرى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين أن خطة ترامب بشأن غزة مغرية لإسرائيل لكن فرص نجاحها منخفضة جدا.

ونقلت صحيفة معاريف عن يادلين قوله، إن ترامب أعطى نتنياهو أداة سياسية لتجاوز المرحلة الثانية من صفقة الأسرى وأوهم سموتريتش بوعود بشأن نقل سكان غزة وإعادة الإعمار.

 

التهديد بوقف المساعدات الأمريكية لن يدفع مصر إلى استقبال الغزيين

وذكر يادلين قائلا: “التهديد بوقف المساعدات الأمريكية لن يدفع مصر إلى استقبال الغزيين وأرى أن نقل حماس إلى الضفة أمر غير واقعي”.

 

تحذير من مخاطر خطة ترامب على العلاقات مع مصر والأردن 

وختم يادلين تصريحاته قائلا: “أحذر من مخاطر خطة ترامب على العلاقات مع مصر والأردن إذ يرفض السيسي استقبال أي فلسطينيين من غزة”.

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