اتحاد اليد يعلن موعد مباراتي كأس السوبر للرجال والسيدات

كرة اليد، أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي موعد مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات التي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب استعدادات مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

ويجمع سوبر الرجال بين الأهلي بصفته حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب كأس مصر.

بينما يجمع سوبر السيدات الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف منافسات الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراتي كأس السوبر في شهر مارس المقبل، حيث تُقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة يوم الجمعة 7 مارس، بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج يوم الجمعة 14 مارس المقبل.

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