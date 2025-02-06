شريف فتحي: مبادرات تشجيع الاستثمار السياحي تساهم في زيادة الطاقة الفندقية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا حضره العديد من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية التركية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية المنفصلة منها مع وكالة أنباء الأناضول، وتليفزيون TRT التركي، وقناة EKOTURk، وقناة Hotel Gazette، وذلك في إطار مشاركته في الدورة الـ 28 لمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT بتركيا.

الدورة الـ 28 لمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر

وخلال المؤتمر، استعرض وزير السياحة والآثار من خلال عرض تقديمي رؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز تنوع المقومات السياحية والأثرية المتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون الأكثر تنوعًا في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية، مستعرضًا العديد من هذه المنتجات والتي تتنوع ما بين السياحة الشاطئية والثقافية والمغامرات وغيرها وكذلك الوجهات السياحية المختلفة والتجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري لزائريه.

كما تحدث عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2024 وما حققته من نمو غير مسبوق ورقمًا قياسيًا في أعداد السائحين بلغ 15.750 مليون سائح وذلك على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به مصر.

زيادة حجم الطاقة الفندقية في مصر

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة حجم الطاقة الفندقية في مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار السياحي في هذا الشأن مما سيساهم في زيادة حجم الطاقة الفندقية خلال الأعوام القادمة.

وأشار إلى ما تقوم به الدولة حاليًا من إعداد مخطط استراتيجي عام متكامل Master Plan في المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير مما سيساهم في زيادة فرص الاستثمار السياحي ولا سيما الفندقي.

وأوضح أن هناك رغبة لدى المستثمرين الأتراك للاستثمار في مجال السياحة في مصر، مؤكدًا على ترحيب الدولة المصرية بفتح آفاق جديدة للاستثمارات في المشروعات السياحية المصرية ولاسيما في مجال الفنادق مع الجانب التركي.

تنوع وثراء مقومات ومنتجات مصر السياحية

و عن الترويج السياحي لمصر، أشار إلى ما تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من جهود لإبراز تنوع وثراء مقومات ومنتجات مصر السياحية وذلك من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية، وتنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام المختلفة والمدونين والمؤثرين.

وتطرق للحديث عن المتحف المصري الكبير وما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبي، لافتًا إلى أن المتحف يستقبل 5 آلاف زائر يوميًا، موجهًا الدعوة للسائحين الأتراك وممثلي وسائل الإعلام التركية لزيارة المتحف بعد الافتتاح الرسمي المقرر له هذا العام للاستمتاع بتجربة استثنائية.

وتحدث أيضًا عن بعض المشروعات الهامة بمصر والتي يتم العمل على تطويرها وتحسين الخدمات السياحية بها والتي من بينها مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم الذي سيتم افتتاحه قريبًا، وكذلك مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، هذا بالإضافة إلى ما يتم من تطوير للخدمات السياحية لتحسين تجربة السائحين خلال الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة والذي سيتم افتتاحه بشكل كامل قريبًا، بالإضافة إلى ما يتم من أعمال تطوير بالقاهرة التاريخية.

الترويج السياحي لمصر

وعن المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج، أكد الوزير أهميتها حيث أنها تساهم في الترويج السياحي لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية وتعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة، لافتًا إلى أنه سيتم خلال شهر مارس القادم افتتاح المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب التركي لإقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بجمهورية تركيا.

كما استعرض ما تم من مباحثات مع وزير الثقافة والسياحة التركي حيث تم التأكيد على أن العلاقات المصرية التركية تتسم بالقوة، لافتًا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مجال السياحة، والاتفاق على الترويج السياحي لمصر في تركيا، والترويج لتركيا في مصر بما يساهم في تعريف الشعبين المصري والتركي بالتجارب السياحية بكلا البلدين.



وأشار شريف فتحي إلى تسلمه 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية.

ولفت أيضًا إلى الزيادة التي شهدتها أعداد السياحة التركية الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، لافتًا إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة أكبر في هذه الأعداد خلال العام الجاري، ولاسيما وأن المقصد السياحي المصري يتمتع بمختلف الأنماط والمنتجات السياحية التي تلبي احتياجات واهتمامات السائحين الأتراك بالإضافة إلى وجود تسهيلات لهم في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر.

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