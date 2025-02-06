الكهرباء تعلن طريقة حساب وخصومات فاتورة الاستهلاك المنزلي

يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر ميلادي، عن خطوات حساب فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء قبل وصول محصلي الشركات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات حساب فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

اختيار علي أيقونة كل الخدمات

الضغط على أيقونة حسب فاتورتك

اختيار أيقونة طلب جديد وإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور المسجل بها حساب المواطن على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تحديد نوع النشاط سواء كان منزليًّا أو تجاريًّا

إدخال كمية الاستهلاك الكلية خلال الشهر

كتابة قراءة عداد الكهرباء الحالية وقراءة آخر فاتورة

الضغط على إرسال الطلب حتى يتم حساب الفاتورة الخاصة بالمواطن

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن طريقة محاسبة المواطنين من مالكي العدادات الكودية القانونية والعدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع واحدة ومعلنة طبقا لأسعار شرائح الكهرباء المطبقة والمعتمدة من جانب مجلس الوزراء ويجري العمل بها من شهر أغسطس الماضي.

شرائح الكهرباء المطبقة حاليا

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

من جانبها أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة المنازل والعقارات المخالفة التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم، والشقق التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك فيجري تركيب لها عدادات كودية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ويكون نظام المحاسبة موحدة بسعر 214.5 قرشا، وذلك طبقا لقرارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك رقم 142 لسنة 2024 والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة ويتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة من أول كيلووات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية، ويتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.

رسوم خدمة العملاء علي شرائح الكهرباء

طريقة حساب فاتورة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء

وتقدم فيتو لقرائها طريقة حساب فاتورة الكهرباء بالقطاع المنزلي والتي تكون من خلال سبع شرائح وهي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة ويكون فيها سعر الكيلو 58 قرش وتكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيها وتحسب كالآتي: ‎ 50كيلو × 58 قرش= 29 جنيها بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه. ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة ويكون سعر الكيلووات فيها 68 قرشا وتكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 68 جنيها، بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات ويكون سعر الكيلووات ساعة فيها 83 قرشا ويكون سعر الفاتورة 177 جنيها وتحسب كالآتي: 200 × 83 = 166 جنيها، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ويكون سعر الكيلو فيها 125 قرشا ويكون حساب الفاتورة 437 جنيها

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة ويكون سعر الكيلو فيها 140 قرش ويكون حساب الفاتورة 491 جنيها، بالإضافة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة ويكون سعر الكيلووات فيها 150 قرش ويكون حساب الفاتورة 976 بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 25 جنيها. ‎

الشريحة السابعة وأكثر من 1000 كيلووات، وهي لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون: ‎استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1650 جنيها، بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎

خصومات خدمة العملاء بالعدادات مسبوقة الدفع

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الرسوم التي يتم خصمها علي العدادات مسبوقة الدفع مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات يتم خصم جنيه كخدمة العملاء.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات يتم خصم 2 جنيه كخدمة العملاء.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يتم خصم 6 جنيهات كخدمة العملاء.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يتم خصم 11 جنيها كخدمة العملاء.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يتم خصم 15 جنيها كخدمة العملاء.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات يتم خصم 25 جنيها كخدمة العملاء.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات يتم خصم 40 جنيها كخدمة العملاء.

تقوم العدادات مسبوقة الدفع بخصم 9 جنيهات في حالة ما كانت القراءة بالعدادات صفر.

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