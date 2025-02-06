الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

رد حاسم من الصين على مقترح ترامب: غزة للفلسطينيين وليست ورقة مساومة سياسية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس: إن قطاع غزة للفلسطينيين وليس ورقة مساومة سياسية.

وأضافت الصين تعليقا على مقترح ترامب: "نعارض بقوة استهداف سكان غزة، وندعم بقوة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

 

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة

وأمس أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا إنه "أعظم صديق على الإطلاق وجدته إسرائيل في البيت الأبيض".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، بأنها "فكرة رائعة" وأنه يجب دراستها ومتابعتها وتنفيذها.

وأكد نتنياهو خلال المقابلة أن خطة ترامب يمكن أن "تخلق مستقبلًا مختلفًا للجميع".

 

مكاسب إسرائيل من ولاية ترامب الأولى

وعندما سئل عن تعليقه السابق بأن ترامب هو "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق"، أكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى قرارات ترامب في ولايته الأولى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني ودعمه لاتفاقيات إبراهام.

وقال نتنياهو: "لقد فعل أشياء هائلة إنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

وأضاف: "انظروا ماذا فعل في الأيام القليلة الماضية، لقد فعل أشياء رائعة، مثلًا لقد اتخذ إجراءات ضد "الأونروا".

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