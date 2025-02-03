الإثنين 03 فبراير 2025
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سياسة

3 قرارات هامة لاجتماع الهيئة العليا بالوفد، تجميد عضوية أيمن محسب الأبرز

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد عددا من القرارات خلال اجتماعها الذى انعقد اليوم الإثنين، منها تجميد عضوية النائب أيمن محسب من حزب الوفد وكذلك من رئاسة مجلس إدارة الجريدة.

ومن القرارات أيضا تحصين الجمعية العمومية للوفد التى انتخبت الهيئة العليا الأخيرة، وأيضا رفض استقالة الدكتور عبد السند يمامة من رئاسة الحزب بعد مطالبات باستقالته.

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