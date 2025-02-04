مصادر بالوفد تكشف أسباب تجميد عضوية أيمن محسب من الحزب

كشفت مصادر قيادية فى حزب الوفد أسباب قرار الهيئة العليا أمس خلال إجتماعها بتجميد عضوية الدكتور أيمن محسب من الحزب ورئاسة مجلس إدارة الجريدة، لافتا إلى أن التسريبات الأخيرة له خلال لقاءه برئيس الحزب هى السبب وراء هذا القرار.

تجميد أيمن محسب من حزب الوفد

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الأسبوع الماضى وما قبله هناك تسجيل له وهو مع الدكتور عبد السند يمامه وصوت الدكتور أيمن محسب واضح للغاية، مشيرا إلى أن الحديث عن البعض فى التسريبات هى السبب الرئيسى.

أزمة جديدة بحزب الوفد

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، خلال اجتماعها أمس، تجديد الثقة في الدكتور عبدالسند يمامة رئيسًا للحزب، تأكيدًا على استمراره في قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة وتعزيز استقراره.

كما أقرت الهيئة تحصين الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا الأخيرة، وذلك لضمان استقرار مؤسسات الحزب والحفاظ على إرادة أعضائه.

وفي إطار آخر، قررت الهيئة تجميد عضوية الدكتور أيمن محسب بالحزب، إضافة إلى وقفه عن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وإعفائه من جميع المناصب التي يشغلها داخل الحزب.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم استقرار الحزب، والحفاظ على تماسكه، وتعزيز دوره في الحياة السياسية المصرية.

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