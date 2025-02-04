بشرى بشأن إيرادات السياحة في مصر ومؤشرات عن قفزة نوعية بعدد السياح القادمين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يبرز التطور الكبير في قطاع السياحة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضاعفت الإيرادات السياحية لتصل إلى 15.3 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 7.2 مليار دولار عام 2014، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على الساحة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر شهدت زيادة بنسبة 59.6%، حيث ارتفعت من 9.9 مليون سائح عام 2014 إلى 15.8 مليون سائح في 2024، في ظل الجهود المستمرة لتوسيع نطاق الحملات الترويجية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.

وأكد التقرير أن الدولة تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في عدد السياح بحلول 2032، حيث تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، من خلال تعزيز البنية التحتية السياحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

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