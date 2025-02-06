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تاريخ لقاءات ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

ليفربول ضد توتنهام
ليفربول ضد توتنهام

 يحل توتنهام ضيفا أمام فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس كاراباو “ كأس رابطة الأندية الإنجليزية”.

 

تاريخ لقاءات ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

 والتقي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، في مسابقة كأس كاراباو حتى الآن 9 مرات، فاز الريدز في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل الفريقان مرة.

وتمكن ليفربول من تسجيل 15 هدفًا بشباك السبيرز، بينما سجل توتنهام 19 هدفًا في مرمى الريدز.

 

تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام في جميع المسابقات

وقبل مباراة الليلة بين ليفربول ضد توتنهام، التقي الفريقين في 190 مباراة في جميع المسابقات، حقق ليفربول الفوز في 91 مباراة، وخسر 52 مباراة فيما حسم التعادل 47 مباراة.

 

وشهدت مباريات ليفربول وتوتنهام إحراز لاعبي الريدز 306 أهداف فيما استقبلت شباكهم 225 هدفا.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

 

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: كينسكيفي.

خط الدفاع: بيدرو بورو- دراجوشين- جراي- سبينس.

خط الوسط: بينتانكور- بيرجفال- بيسوما.

خط الهجوم: كولوسيفسكي- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين.

 

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

وتذاع مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وتوتنهام، بفوز توتنهام بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "توتنهام الجديد".

ويطمح ليفربول إلى المحافظة على لقب كأس كاراباو وتخطي توتنهام هوتسبير، بعد أن حقق اللقب في العام الماضي.

بينما يسعى لاعبو توتنهام إلى الوصول للمباراة النهائية وتجاوز ليفربول وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

وتأكد غياب ترينت الكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، عن المشاركة في إياب نصف نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام هوتسبير اليوم الخميس.

وأكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن أرنولد لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة على ملعب أنفيلد بسبب إصابة في ساقه.

وقال سلوت للصحفيين: "سيغيب عن مباراة توتنهام، ونحن ننتظر لتحديد موعد عودته".

وأضاف: "جميع أعضاء الفريق جاهزون للاختيار اليوم الخميس، باستثناء أرنولد".

وهذه الإصابة تعتبر خسارة كبيرة لفريق ليفربول، خاصة في مباراة مهمة مثل إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

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