الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمنية فالفيردي قبل ديربي الريال وأتلتيكو في الليجا

فالفيردي
فالفيردي

 أعرب فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، عن رضاه بعد تأهل الميرنجي إلى نصف نهائي كأس الملك عقب إقصاء ليجانيس بالفوز بنتيجة 3-2، لكنه شدد على أهمية التركيز على مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن سعداء بالتأهل ومواصلة التقدم. لعبنا بشكل جيد حتى الوصول إلى الهدف الثاني، هاجمنا بفاعلية وبروح جيدة، لكن علينا الاستمرار في التحسن".

 

وأضاف فالفيردي  متحدثًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد: "الديربي دائمًا ما يكون مواجهة خاصة، سواء لنا أو لهم. نأمل أن يكون احتفالًا كرويًا وأن نتمكن من الفوز. نعلم أننا قادرون على اتخاذ خطوة كبيرة إذا حققنا الانتصار، يجب أن نبدأ المباراة بحماس وطموح من أجل الفوز".


كما عبر عن فخره بتحقيقه 200 انتصار بقميص نادي  ريال مدريد، قائلًا: "نحن هنا عائلة واحدة، فريق واحد، ونعمل جميعًا في اتجاه واحد. آمل أن أواصل حصد الانتصارات وخوض المزيد من المباريات والدقائق مع هذا النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيدي فالفيردي ريال مدريد كأس الملك ليجانيس أتلتيكو مدريد فالفيردي

مواد متعلقة

السفاح، من هو جونزالو جارسيا "منقذ" ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

الدقيقة 90+3 تنقذ ريال مدريد من فخ ليجانيس ويصعد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

منوعات

المزيد

كانييه ويست يكشف عن إصابته بالتوحد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية