أمنية فالفيردي قبل ديربي الريال وأتلتيكو في الليجا

أعرب فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، عن رضاه بعد تأهل الميرنجي إلى نصف نهائي كأس الملك عقب إقصاء ليجانيس بالفوز بنتيجة 3-2، لكنه شدد على أهمية التركيز على مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن سعداء بالتأهل ومواصلة التقدم. لعبنا بشكل جيد حتى الوصول إلى الهدف الثاني، هاجمنا بفاعلية وبروح جيدة، لكن علينا الاستمرار في التحسن".

وأضاف فالفيردي متحدثًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد: "الديربي دائمًا ما يكون مواجهة خاصة، سواء لنا أو لهم. نأمل أن يكون احتفالًا كرويًا وأن نتمكن من الفوز. نعلم أننا قادرون على اتخاذ خطوة كبيرة إذا حققنا الانتصار، يجب أن نبدأ المباراة بحماس وطموح من أجل الفوز".



كما عبر عن فخره بتحقيقه 200 انتصار بقميص نادي ريال مدريد، قائلًا: "نحن هنا عائلة واحدة، فريق واحد، ونعمل جميعًا في اتجاه واحد. آمل أن أواصل حصد الانتصارات وخوض المزيد من المباريات والدقائق مع هذا النادي".

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