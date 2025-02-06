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رياضة

الدقيقة 90+3 تنقذ ريال مدريد من فخ ليجانيس ويصعد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد وليجانيس،
ريال مدريد وليجانيس، فيتو

انتهت مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس بنتيجة 3-2 للريال، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل أهداف ريال مدريد، لوكا مودريتش وإندريك وجونزالو جارسيا لاعب ليجانيس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 18 و25 و90+3، بينما سجل خوان كروز هدفي ليجانيس في الدقيقتين 39 من ضربة جزاء و59.

ومنح أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفرصة للشاب جاكوب رامون، للبدء في مركز قلب الدفاع، إلى جوار زميله الشاب الآخر راؤول أسينسيو.

كما دفع أنشيلوتي من البداية بالمهاجم البرازيلي إندريك ولاعب الوسط التركي أردا جولر، فيما جلس على مقاعد البدلاء فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

وضم تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - جاكوب رامون - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس - إندريك - أردا جولر.

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