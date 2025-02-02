الأحد 02 فبراير 2025
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تطوير منظومة الحاسب الآلي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

المهندس أيمن فوزي
المهندس أيمن فوزي عرب

قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،  بتحديث وتعزيز منظومة الحاسب الآلي عبر دعمها بعدد كبير من الأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد المعدات الحالية، بهدف تحقيق التكامل بين أنظمة العمل الداخلية. يأتي هذا كجزء من مشروع شامل لتطوير الشبكة الداخلية للشركة وإنشاء شبكة موحدة تربط الموظفين، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع الإنجاز.

 

ويأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. 

 

تطوير منظومة الحاسب الآلي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

ويشمل المشروع أيضًا تأهيل العاملين على استخدام نظام Oracle المتطور لإدارة العمليات، إلى جانب إطلاق أرشيف إلكتروني متكامل وميكنة المستندات، مما يضمن إدارة فعّالة للبيانات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، تفعيلًا لسياسة “مكتب بدون ورق” (Paperless Office) التي تسعى الشركة لتحقيقها.

صرّح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية” تلتزم الشركة القابضة بتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الموظفين، وتوفير بيئة عمل عصرية قائمة على التكنولوجيا. ينعكس ذلك إيجابيًا على مستوى الخدمات التي نقدمها، كما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، تماشيًا مع الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية. وتأتي هذه الجهود ضمن الرؤية المستقبلية الجديدة للشركة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الابتكار لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة “.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالارتقاء بمنظومة العمل الداخلية، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أحدث المعايير العالمية.

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