95 عامًا على نشأة الطيران المصري.. أبرز ملامح الخطة المستقبلية لتطوير القطاع.. الاهتمام بالتحول الرقمي وتحديث أسطول الطائرات.. وإنشاء شراكات استراتيجية استثمارية

التقي اليوم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران مع محرري شئون قطاع الطيران المدني لاستعراض خطة قطاع الطيران المدني والرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي يوضح تاريخ الطيران المدني المصري ثم عرض فيلم عن الاحتفال بالعيد الـ 95.

بمناسبة الاحتفال بمرور 95 عامًا على نشأة الطيران المصري.. الخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران

وأعرب وزير الطيران المدني في كلمته بهذه المناسبة عن تقديره واعتزازه بتاريخ نشأة قطاع الطيران المدني المصري، موجهًا الشكر والتقدير للطيار محمد صدقي أول طيار مصري أقلع منفردًا بطائرته من مطار برلين وصل إلى مطار هليويوليس بمصر الجديدة يوم 26 يناير من عام 1930 في رحلة مثيرة عبر أوروبا وسط حشود من المصريين الذين كانوا في استقباله في حدث تاريخي.

وأكد حرص الوزارة بمواصلة تحقيق نقلة نوعية شاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني، ومواصلة جهودها التنموية بتبني استراتيجية شاملة نحو التطوير والتحديث حيث ترتكز محاورها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، بالإضافة إلى تحديث وتطوير أسطول طائرات الناقل الوطني مصر للطيران، والاهتمام بالتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة والمُطبقة عالميًا، وكذا وضع خارطة طريق واضحة تعزز من تحقيق طفرة رقمية شاملة داخل قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، فضلًا عن تعزيز كفاءة الأداء، وجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن في مختلف الأنشطة بما يزيد من القدرة التنافسية للطيران ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ولوجيستي للطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.. وفي النقاط التالية سيتم سردها خطة الوزارة المستقبلية في ضوء المحاور الآتية:-

الاهتمام بالتحول الرقمي في قطاع الطيران المدني

في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تعزيز الرقمنة الحديثة في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنياتٍ رقميةً مبتكرةً لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وإيمانًا بأهمية التحول الرقمي كمحرك أساسي لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة بالقطاع بما يساهم في دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الطيران المدني، هذا وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة مواصلة العمل ورقمنة الخدمات وتحسين مستوى البنية التحتية بجميع المطارات المصرية، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتزويد كافة شركات الطيران التابعة بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتسهيل إجراءات سفر ووصول المسافرين عبر المطارات المصرية وعلى متن الطائرات فضلًا عن تبسيط الإجراءات ومرونتها وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.،، وتذليل كافة الخدمات المقدمة لهم؛ هذا إلى جانب تعزيز إدارة حركة الملاحة الجوية بإستخدام أحدث أنظمة التحكم والتقنيات الذكية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتشغيل.

ويدعم التحول الرقمي في الاستثمار التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يساهم بدوره في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن الرقمنة ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية، دون الاعتماد على الورقيات بشكل كلي مما يدعم الحفاظ على البيئة؛ ويوفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، هذا إلى جانب تعزيز المكانة المحورية لمصر كمركز إقليمي للطيران.

تطوير المطارات المصرية ونظم الملاحة الجوية:

وتتبنى الوزارة رؤية طموحة نحو التطوير والتحديث المطارات، بما يلبي الطلب المتزايد على حركة السفر ويواكب النمو السياحي والاستثماري في مصر، هذا وتواصل الوزارة الاهتمام بتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإعادة تصميم المجال الجوى المصرى، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز من تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوى المصري بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك استيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامي المتزايد فى حجم الطلب على التشغيل، ووصولا لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية وفقًا للأسس والمعايير الدولية للطيران المدني من خلال (بنية تحتية - تأهيل فني – إعادة هيكلة المجال الجوي)، إلى جانب حرص شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتحقيق رضاهم الكامل بما يعزز من كفاءة التشغيل ويلبي تطلعات واحتياجات المسافرين المتزايدة، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع شركة أورانج مصر لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi) في مطار القاهرة الدولي لتوفير تجربة اتصال سلسة للمسافرين وموظفي المطار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة تدريجيًا بعدد غير مقيد من الساعات.

كما تم تجهيز صالات مطار القاهرة الدولي بأكشاك مخصصة للإشارة إلى توفر الخدمة، فضلًا عن تركيب شاشات لمس تفاعلية حديثة تعرض خرائط مفصلة للمطار يتم تركيب 8 شاشات كمرحلة أولى في مباني الركاب (2 و3) وتعمل بواسطة مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع توفيرها بعدة لغات لضمان تجربة سفر مريحة ومتكاملة ومناسبة لجميع الزوار.

وجاء تحديث أسطول الطائرات بقطاع الطيران المدني كالتالي:

- تحديث وتطوير أسطول طائرات شركة مصر للطيران وكذلك شركة إيركايرو الذراع الإقتصادي منخفض التكاليف، من خلال تحديث أسطولهما الجوي وتزويدهما بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، بما يدعم تعزيز القدرة التنافسية ويعزز من تجربة الركاب،، حيث تتبنى الشركة الوطنية مصر للطيران خطة طموحة بتوسيع شبكة خطوطها، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة، كما تشهد شركة إير كايرو خلال الفترة الحالية نموًا متسارعًا لدعم زيادة الحركة الجوية والسياحة خدمات الطيران الاقتصادي.

-تطوير شبكات الرصد الجوي بالنظم الآلية وتوسيعها.

-تطوير منظومة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة.

-تنفيذ مشروع الاستمطار الصناعي للسحب على جمهورية مصر العربية.

التنمية المستدامة لمحطات الأرصاد الجوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظات شرق القناة.

-تطوير مراكز التنبؤات وإدارات الهيئة.

-تقديم برامج بناء وتطوير القدرات بالدول الأفريقية والعربية من خلال التدريب الإقليمي التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية:

وتستهدف الدولة المصرية تحسين منظومة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على تعظيم تجربة المسافرين وزيادة السعة الاستيعابية بما يواكب خطط الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا، هذا وتتجه الدولة المصرية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات لإدارة وتشغيل المطارات.

وتهدف رؤية الشركة القابضة إلى زيادة حركة الركاب في المطارات المصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 مقابل 66.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024، هذا ومن المتوقع أن تتصاعد الطاقة الاستيعابية للمطارات سنويا، لتصل إلى 72.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي الجاري 2024/2025، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة كمحور رئيسي للسفر طويل المدى في إفريقيا.

وتسعى الشركة القابضة إلى تحويل المطارات المصرية إلى مركز طيران مستدام وعالمي يجمع بين التراث العريق والخدمات المبتكرة لتصبح بوابة مصر الأولى في إفريقيا. وتشمل هذه الرؤية:

-إدارة المطارات وخدمات الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة والابتكار

-استخدام أساليب تشغيل ديناميكية لتجربة سفر سلسة وممتعة واستثنائية للمسافرين.

-مبادرات استراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)

وضع مصر على الخريطة العالمية كمركز للتميز في عالم الطيران (المطارات والملاحة الجوية) عن طريق:

-افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي بالقاهرة: تعظيم دور المكتب في خدمة وتطوير قطاع المطارات في دول شرق ووسط وجنوب إفريقيا، بما يعزز مكانة مصر الريادية ويقوي العلاقات مع دول الجوار والدول ذات الصلة.

-التواجد على الساحة العالمية والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات ذات العلاقة بالمطارات، بالإضافة إلى إبراز القدرات البشرية المصرية.

-تعزيز مكانة مطار القاهرة كمركز عالمي: الارتقاء بقدرات العبور للمسافات الطويلة والإقليمية، وتحسين تجربة الركاب، وجعل مطارات مصر وجهة سفر وترانزيت بحد ذاتها لما تقدمه من خدمات وعوامل جذب استثنائية، وتوسيع خدمات الشحن الجوي ليصبح مطار القاهرة مركزًا عالميًا وإقليميًا رياديًا في الطيران.

تعزيز الإيرادات غير الجوية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مدن المطارات لجذب الاستثمارات وخلق مراكز اقتصادية متكاملة.

-تسريع التحول الرقمي: من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأنظمة البيومترية، والتقنيات الذكية لتحسين عمليات المطارات، وتعزيز تجربة الركاب، ودعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي وذلك من خلال أبرام الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مراسم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أورنچ مصر، بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لضمان راحة المسافرين وتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة.

-تطوير البنية التحتية للمطارات: من خلال تنفيذ خطط توسعة القدرة الاستيعابية وتحديث صالات الركاب بمطارات القاهرة والمطارات الإقليمية، لتلبية احتياجات المسافرين ومواكبة النمو المتزايد في العمليات الجوية.

-تطوير المطارات الإقليمية: الاستثمار في تحديث مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لدعم السياحة وتعزيز حركة السفر الداخلي.

-تعزيز الإيرادات غير الجوية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مدن المطارات لجذب الاستثمارات وخلق مراكز اقتصادية متكاملة.

-تطوير قدرات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية: تحسين مرافق الشحن، تبسيط إجراءات الجمارك، ودمج حلول لوجستية متعددة الوسائط، بما يسهم في جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

-تحقيق التميز التشغيلي وتعزيز الأطر التنظيمية: تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والسلامة، مع تحسين رضا العملاء بشكل مستدام.

-قيادة التحول المؤسسي والسلوكي: تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون والتميز في الخدمة، من خلال برامج تدريبية تستهدف بناء الكفاءات وتوحيد الفرق حول رؤية وأهداف الشركة.

تعزيز الاستدامة والمبادرات الخضراء: من خلال تطبيق حلول الطاقة المتجددة، تبني التقنيات الصديقة للبيئة، ومواءمة عمليات المطارات مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) لوضع مصر في طليعة الطيران المستدام عالميًا.

-مطار القاهرة الدولي: إنشاء مبنى ركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي وهو يعد مشروعًا طموحًا يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار للوصول إلى 30 مليون مسافر سنويًا، مع إمكانية زيادتها بـ10 ملايين إضافية، حيث سيتم تجهيز المبنى بأحدث التقنيات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يجعله من بين الأفضل عالميًا.. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال 4 إلى 5 سنوات.

-خطة تطوير المطارات المصرية: تسعى الشركة القابضة لتطوير المطارات الإقليمية لدعم السياحة وتحسين الربط الداخلي والإقليمي من خلال خطة رفع السعة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب بعد إنشاء مبنى الركاب رقم 3، وزيادة السعة الاستيعابية لمطار العلمين إلى 1.5 مليون راكب ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليكون ثالث أكبر مطارات شمال أفريقيا.

-كما تشمل خطة التطوير رفع السعة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب لتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي للسياحة الترفيهية والمؤتمرات، وزيادة سعة مطار برج العرب إلى 6 ملايين راكب لدعم ربط الإسكندرية بالأسواق الداخلية والدولية. كذلك، سيتم تعزيز سعة مطار الأقصر إلى 6 ملايين راكب كونه بوابة للمواقع التاريخية الشهيرة في مصر، ومطار أسوان بسعة 2.5 مليون راكب لدعم السياحة البيئية والسفر التراثي في جنوب مصر.

-أما مطار سانت كاترين، فسيتم رفع كفاءته ليصل إلى سعة 800 ألف راكب لتعزيز السياحة البيئية والسفر الديني في جنوب سيناء، مما يعكس التزام الشركة القابضة بتحقيق تنمية مستدامة ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني المصري.

-التزام بالتنمية المستدامة: تعكس هذه الجهود رؤية الشركة القابضة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطيران المدني المصري، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الريادة الإقليمية.

شركة مصر للطيران:

-شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: أعمال التطوير والتحديثات والخطط المستقبلية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهي كالتالي:-

-من المقرر استلام أول طائره من طراز الـ A350 ( ضمن صفقة ال١٠ طائرات من هذا الطراز ) وذلك مع نهاية ۲۰۲٥م، على ان تصل باقى الطائرات تباعا.

انضمام (۱۸) طيارة B737 MAX تباعًا مع حلول العام القادم.

-تم تجهيز شركة مصر للطيران للتوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي REFUEL E الذي سيطبق بداية عام٢٠٢٥م.

-تقديم تقرير الانبعاثات للتوافق مع نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات EU-ETS وكذلك مع نظام المملكة المتحدة لتجارة الانبعاثات UK-ETS •

-التفاوض مع شركات وقود الطيران المستدام SAF للمشاركة في مبادرة لشراء وقود الطيران المستدام والذي نتج عنه الحصول على عرض من شركة Sky NRG للمشاركة في مشروع بدعم من شركة Microsoft يصل لـ ٧٠% من قيمة الـ SAF

تطوير الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران.

تطوير برنامج المسافر الدائم، ومركز الاتصالات لتغطية بلاد أخرى بجانب البلاد التي يتم تغطيتها حاليًا كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعمل على تغطية دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، باريس، لندن، الكويت، والأردن لزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية

-إضافة خدمة ذاتية للعملاء Artificial Intelligence-

التوسع في إبرام مذكرات تعاون مع الشركات والجهات والكيانات الكبرى بهدف استقطاب عملاء لمصر للطيران وزيادة الحصة السوقية لمصر للطيران أمام المنافسين من شركات الطيران العالمية المتواجدة داخل السوق المصري.

زیادة الاتفاقیات لتصبح ٥٧ اتفاقیة وكذلك اتفاقيات المشاركة بالرمز لتصبح ٦٩ اتفاقية والتعاقد مع شبکه قطارات جديده علي سبيل المثال (شبكة قطارات سويسرا وإيطاليا التغذية شبكة مصر للطيران وجذب ركاب ومن المتوقع تطبيق التسعير الديناميكي خلال خطة السنوات الخمس القادمة الذي ينعكس تطبيقه علي متوقعه في الإيرادات بحوالي 3% -7%حيث يعتمد علي تقديم أسعار مختلفة للعملاء حسب العرض والطلب مما يعزز من رضاء العميل.

دعم شبكة الخطوط والأسطول:

تعتمد خطة مصر للطيران التوسعية حتى عام ۲۰۲۸ على استراتيجية تعزيز دور مطار القاهرة كمطار محورى للربط بين إفريقيا وباقي قارات العالم مع التوسع وفتح خطوط جديدة لعدة وجهات في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وامريكا الشمالية وأفريقيا والتي تتضمن وجهات سياحية جديدة بما يعزز الحركة لمطارات الجذب السياحي المصري، من خلال ربط مطار القاهرة بشبكة مصر للطيران والوصول لاستيعاب عدد ۲۲ مليون راكب دولي بحلول عام ۲۰۲۸ بزيادة قدرها ۱۰۰% % عن عدد الركاب الفعلى الذى تم استيعابة فى العام المالى ۲۰۲۳/ ۲۰۲٤ ( ۱۱ مليون راكب دولي(، وعلى ذلك تقوم مصر للطيران بالعمل على جذب الشرائح السياحية والركاب من خلال الاتى:-

زيادة التشغيل في أوروبا من ٢٥ وجهة حاليا إلى ٣٣ وجهة

زيادة التشغيل في الشرق الأوسط من ۱۹ وجهه حاليا إلى ٢٥ وجهة

زيادة التشغيل في الشرق الأقصى من ٩ وجهات حاليا إلى ۱۷ وجهة

زيادة التشغيل في أمريكا الشمالية من ٤ وجهات حاليا إلى ٩ وجهات.

زيادة التشغيل في أفريقيا من ٢٦ وجهه حاليا إلى ٣٠ وجهة، وذلك بوصول وحدات الأسطول الى ٩٧ طائرة.

وتتلخص الخطط المستقبلية في الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيقه من الأهداف الاستراتيجية والتدرج والارتقاء مصر للطيران طبقًا للتصنيف العالمي Skytrax وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسادة العملاء وتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في استراتيجية النمو والتطوير.

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: شملت المشروعات المستقبلية

-زيادة القدرة الاستيعابية هناجر صيانة الطائرات والمتمثلة في مشروع إنشاء هنجر ۹۰۰۰ والذي يشمل مساحة مخصصة الأعمال صيانة الطائرات ومنها مكان مخصص لدهان الطائرات لمواكبة الزيادة المتنامية في أعمال الصيانة المطلوبة الأسطول طائرات مصر للطيران وشركة إير كايرو وزيادة المستهدف من أعمال صيانة لعملاء وبالتالي تقديم الخدمة الفنية لأكبر عدد من الطائرات في نفس الوقت.

-توسيع نطاق الخدمة الفنية من خلال زيادة إمكانيات الإصلاح بورش العمرات المختلفة (عمرة الوحدات الميكانيكية - عمرة المحركات).

تحديث إمكانيات العدد والآلات ومعدات الدعم المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

-التوسع فى إنشاء محطات للصيانة اليومية بقارة أفريقيا والشرق الأوسط.

الاهتمام بالعنصر البشري من خلال:

-رفع كفاءة الأفراد من خلال البرامج التدريبية المكثفة وتأهيلهم طبقًا لأحدث التشريعات الدولية.

-تدريب الأطقم الفنية على صيانة وعمرة الطرازات الجديدة بأسطول مصر للطيران ومنها على سبيل المثال الطائرات طرازات ( A320 و B737 )

زيادة عدد المهندسين والفنيين لتوسيع نطاق تغطية الخدمة الفنية لطائرات مصر للطيران والعملاء

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية:

تستهدف إنتاج ٦٠ ألف وجبة يوميًا خلال الثلاث سنوات القادمة لمواكبة زيادة أسطول مصر للطيران.

استهداف زيادة النشاط التسويقي من خلال بعض التعديلات على لوائح التعاقد لزيادة عدد العملاء المتعاقد معهم.

رفع كفاءة وتطوير الشركة من خلال:

-رفع كفاءة البنية التحيتية بالقاهرة وإنشاء مساحات تخزينية جديدة

-استكمال رفع كفاءة وتطوير وإحلال المعدات بمبنى القاهرة وحدتى الغردقة وشرم الشيخ.

استكمال خطة إحلال وتجديد سيارات الهايلودر

-التوجه للوصول للإستخدام الأمثل والرقابة على موارد الشركة وتعظيم العائد وسهولة الاجراءات الخاصة بالعمليات التشغيلية والمالية من خلال شراء وتطبيق نظام ERP.

رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال برامج تدريبية فعالة ومتخصصة

التوجه لإنشاء مبنى جديد بالقاهرة لتموين الطائرات مواكبًا لأحدث التقنيات وطرق التشغيل العالمية.

شــــركـة مصـر للطـيران للشحــــن الجـــــوي

-تقوم مصر للطيران للشحن الجوي بتشغيل متوسط 20 رحلة بضائع أسبوعيا لمطارات أوروبا خلال فترات الذروة بموسم تصدير الحاصلات الزراعية بخلاف الفراغات الأخرى سواء على طائرات الركاب أو طائرات الشركات الأجنبية بمنح أسعار شحن تعادل تكاليف التشغيل لتعظيم الفرص التسويقية للصادرات المصرية.

خطة لتحديث أسطول الشركة وزيادة الطاقة الإستيعابية

-وضعت الشركة نصب أعينها خطة تحديث الأسطول بإضافة عدد 2 طائرة A330-200P2F ليزيد حجم الاسطول الحالي بنسبة 50 % بحلول منتصف عام 2026، بإضافة قدرة استيعابية يومية 440 طن لتصبح إجمالي القدرة الاستعابية اليومية لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي 1180 طن بمعدل رحلتين يوميًا لكل طائرة ذهابًا وإيابًا بدلا من 740 طن حالي، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات للوجهات الحالية وتوسيع الشبكة لتشمل مزيد من الوجهات حول العالم.

-مخطط لتطوير العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للعاملين على كافة المستويات التنظيمية وذلك لإمداد فرق العمل بأحدث المهارات والتقنيات والمعرفة بما يمكنهم من تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع توقعات العملاء.

-مخطط تطوير البنية التحتية والذي يشمل:تطوير مبنى ال B1 والمخصص لشركات البريد السريع وبعض شركات الشحن الجوي وإحلال وتجديد المعدات المستخدمة في تداول الشحنات والموازين المستخدمة بمجمع بضائع القاهرة.

-التحول الرقمي من خلال تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة في العمل واستحداث تطبيق نظام الـ Cargo Flash ونظام SAP وصولًا إلي النظام المتكامل Cargo Mangement System (CMS) كذلك تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، وذلك بهدف تحسين مستوي الخدمة وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في حجز وتتبع الشحنات.

مخطط تطوير إدارة خدمة العملاء

-استحداث آليات جديدة تعتمد علي الذكاء الإصطناعي في الرد على استفسارات العملاء على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة لتخصيص رقم موحد Hotline، واستحداث نظام رقمي لتيسير الخدمة المقدمة للعملاء بمقر الإدارة بالمبني المطور بمجمع بضائع القاهرة.

شركة مصر للطيران للخدمات الارضية

مشروع إنشاء مباني للخدمات الأرضية بكل من المطارات الداخلية (مطار سفنكس / مطار سوهاج / مطار الأقصر) لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية يشمل على مبنى إداري للعاملين ومظلة معدنية لحماية معدات الخدمة الأرضية مشمول بالحماية المدنية حيث تضمنت المشروعات العمل بوحدات الطاقة الشمسية في إطار الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

مشروع تحديث الآلات والمعدات ووسائل الانتقال

تحديث أسطول الشركة من معدات الخدمة الأرضية بنسبة حوالي (20%) حيث تم توريد (20) سلم ركاب و(21) جرار تحميل و( 4 ) طبلية بضائع و ( 6 ) إدارة كهربائية KVA180 و (4) جرار دفع خلفي والتعاقد على توريد (30) اتوبيس ركاب مهبط وعدد (10) تكييف 110 طن و(7) عربة أغذية و(30) ـ سير عفش و(10) إدارة كهربائية KVA90 و(7) سيارة لذوي الهمم وع(1) جرار دفع خلفي

 تحديث أسطول خدمة النقل البري بإحلال الأتوبيسات المتقادمة بأتوبيسات حديثة حرصًا على راحة العاملين وذلك بشراء عدد (9) أتوبيسات حديثة وانضمامها لنقل العاملين بالإضافة إلى مراعاة الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وتقليل نسب الانبعاث الكربوني بإحلال تدريجي لمعدات الخدمة الأرضية التي تعمل بالوقود الأحفوري الى معدات تعمل بالطاقة الكهربائية وتم إنشاء عدد (3) محطات شحن كهرباء لمعدات الخدمة الأرضية في مطار القاهرة, حيث تم شراء عدد (4) اتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية وجارى التعاقد على معدات تعمل بالطاقة الكهربائية جاري تنفيذ اجراءات مناقصات لتدبير العديد من المعدات والطرازات المختلفة وذلك خلال الأعوام المالية الحالية والقادمة حتى 2030.

شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

-انشاء مراكز طبية داخل المقر الرئيسي مثل مراكز علاج العقم والتلقيح الخاصة بالتأخر في الإنجاب وتم إنشاء مركز لزراعة النخاع ومركز طب المسنين ومركز طب الأعماق والطيران والتوسع في التخصصات الدقيقة في مجال الطب مثل العلاج بالاكسجين والعلاج الطبيعي المتطور والطب النفسي والمخ والاعصاب وضمور العضلات وغيرها.

-تطوير برامج العمل من ناحية تطبيقات الجودة العالمية والمحلية وتعتبر مستشفى مصر للطيران من المستشفياتالقليله الحاصلة على إجازات الجودة محليا والتطلع لها عالميا وتم الحصول على شهادات Gahar - Tmos ) ) وسيتم الحصول على شهادة (GCI ) خلال هذا العام.

-التطلع للجودة في الخدمات وتقريب المسافات لخدمة العاملين والجمهور العادي واستغلال اسم مصر للطيران كقيمة تسويقية عالية في إنشاء أو إيجاد مواقع جديدة في المحافظات الاخري مثل شرم الشيخ الغردقة الاسكندرية أسوان وهكذا للتواجد لخدمة العاملين في هذه الاماكن وايضا كفكر استثماري لتوسعة الخدمات وتحقيق أرباحا عالية من وراء تقديم هذه الخدمات الصحية.

-خطة تسويقية للمستشفي دوليا وخارجيا للاستفادة من تواجد خطوط مصر للطيران بالخارج في دول عديده وخصوصا الدول الافريقية للاستفادة من برامج السياحة العلاجية ومطابقا للتوجه السياسي للدولة في اطار التقارب القارى افريقيا بالخدمات لخدمة مصالح الدولة المصرية في كافة الاتجاهات وايضا لخدمة رؤية المستشفي لتكون دائما عند حسن توقع العاملين والجمهور المصري والأقليمي.

الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران: الخطة المستقبلية

1-دخول طائرات جديدة لأسطول طائرات الشركة وهى (٥) طائرات سيسنا ۱۷۲ بنزين و(۱) طائرة بارون - متعدد، مقلد طيران متعدد المهام.

2-تحويل (٥) طائرات سيسنا ۱۷۲ جاز إلى سيسنا ۱۷۲ جاز مع تغير المحرك بقدرة أعلى نظام تغذية المحرك بالوقود تغيير لوحة العدادات من نظام عدادات إلى نظام شاشات

3-إستكمال رفع كفاءة (۲۰) طائرة بالورشة (۷) بالقوات الجوية (عمرة هيكل كامل/عربة سفلي كابينة).

4-تأهيل مهندسي إدارة الصيانة وذلك بالتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على رخصة (FAA (AP) للإستفادة من إعتماد مركز الصيانة لعمل صيانة لصالح الغير وحتى تتمكن الإدارة العامة للصيانة والأعمال الفنية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من إجراء أعمال الصيانة لجميع الطائرات حاملة حروف تسجيل (N).

5-توقيع بروتوكول ثلاثى بين الكلية العسكرية التكنولوجية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم خاص ببرنامج صيانة وهندسة الطائرات.

6-العمل على حصول الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على عضوية المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية المصري.والسير في إجراءات إعتماد كافة كليات ومعاهد الشركة القابضة للأكاديمية من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت حتى يتسنى إرسال طلبة وافدين لجميع التخصصات للدراسة بكليات ومعاهد الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

7-اعتماد جميع خريجي الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بدولة الكويت، وذلك لفتح فرص عمل جديدة للخريجين.

8-العمل على تطوير كافة المعامل المتواجدة بكلية الدراسات المتخصصة حيث لم يسبق لها التطوير من قبل وبذلك حتى تتماشى مع الرؤية المستقبلية للتطوير حيث أن الجزء العملي من العملية التدريبية يمثل ٦٠٪ منها.



شركة اير كايرو

خطة تحديث أسطول شركة إيركايرو Air Cairo: حيث ستؤدي عملية تسليم خمس طائرات Airbus A320 CEO إلى استبدال الطرازات القديمة وضمان بقاء أسطولنا شابًا وفعالًا، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الصيانة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتجربة أفضل للركاب بشكل عام. كما سيسمح لنا الأسطول الحديث بتوسيع شبكة خطوطنا وزيادة قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد..

إستلام 5 طائرات جديدة لتطوير وزيادة حجم الأسطول (عدد 3 طائرات خلال شهر فبراير 2025 وعدد 2 طائرة خلال شهر مارس وابريل 2025).

التطلع نحو التحول الرقمي الكامل للشركة والتي سوف تعزز كفائتنا التشغيلية فى جميع الإدارات والاقسام وتحسن تجربة العملاء وتضع ايركايرو فى موقع متميز لتحقيق النجاح فى صناعة تتسم بالتنافس المتزايد

تعزيز الأمن السيبراني: من خلال الشراكة مع إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، نتخذ خطوات استباقية لحماية عملياتنا وبيانات عملائنا. ستساعد هذه المبادرة في حمايتنا من التهديدات السيبرانية المحتملة، مما يضمن سلامة أنظمتنا وسلامة ركابنا. كما ستعزز إطار العمل الأمني السيبراني القوي سمعتنا وتبني الثقة مع أصحاب المصلحة لدينا.

التحول الرقمي: سيؤدي التحول الرقمي والتكنولوجيا الشامل الذي سيبدأ في مايو 2025 التطوير الكامل في عملياتنا. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط العمليات، وتحسين خدمة العملاء، وتعزيز تجربة السفر بشكل عام. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، نهدف إلى تنفيذ حلول ورقابة على جميع سير العمل والعمليات، مما يجعل السفر أكثر راحة ومتعة لركابنا.

تطوير الموارد البشرية: لدعم خططنا الطموحة، قمنا بالتعاقد مع استشاري دولي في الموارد البشرية منذ يوليو 2024. وبحلول فبراير 2025، سنقوم بتنفيذ المرحلتين الأوليين من تطويرنا التنظيمي، والتي تشمل تحسين أنظمة إدارة الأداء ومواءمة المسؤوليات مع التعديلات على الدخل. ستتبع هذه المبادرات تركيزًا على رفاهية الموظفين، وتطوير المسار المهني، وتقديم برامج إدارة الأداء. ستشمل نهجنا الشامل أيضًا برامج الحوافز قصيرة وطويلة الأجل، مع بدء التنفيذ من أول فبراير القادم وحتى نهاية العام.

قامت الشركة في شهر يناير ٢٠٢٥ الحالي بتحقيق نجاح في التفتيش IOSA من قبل منظمة الاياتا العالمية.

وستضع هذه المبادرات الاستراتيجية Air Cairo كخطوط طيران متقدمة، مستعدة للتكيف مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران.. نحن ملتزمون بتقديم خدمة عالية الجودة مع ضمان التميز التشغيلي والسلامة والأمن. هذا وستؤدي هذه التحولات في النهاية إلى زيادة ولاء العملاء، وحصة السوق، والربحية لشركة Air Cairo في السنوات القادمة.

وتسعى وزارة الطيران المدني إلى جذب وزيادة الاستثمارات في قطاع الطيران المدني خلال عام 2025 من خلال خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

زيادة التعاون مع القطاع الخاص: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في البنية التحتية للطيران المدني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.، حيث تشمل هذه الشراكات تطوير المطارات، خدمات النقل، وصيانة الطائرات.

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