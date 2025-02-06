الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

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