الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس جامعة بنها يفتتح معرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية

رئيس جامعة بنها خلال
رئيس جامعة بنها خلال افتتاح معرض تربية نوعية، فيتو

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، معرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية وذلك بالتعاون مع مركز إبداع مصر الرقمى بجامعة بنها (كريتيفا)، وفي إطار مبادرة "هويتنا تميزنا".

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معرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية جامعة بنها 
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والمهندس صلاح عبد المحسن مدير مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها، والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المبادرة، شيرين شوقى أمين عام الجامعة، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد "الجيزاوي" بأعمال الطلاب المُقدمة بأروقة المعرض، لافتًا إلى أنها تبرز إبداعات ومواهب الطلاب، مشيرا إلى ان المعرض يحتوى أفكار فنية تسهم في الارتقاء بالذوق العام، مؤكدًا استمرار تشجيع الجامعة لفنانيها المُبدعين.

حرص جامعة بنها علي دعم  طلابها الموهوبين


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها دعم طلابها الموهوبين، والاستفادة من أعمالهم خلال أعمال التطوير التي تتم داخل منشآت الجامعة في إضفاء اللمسات الفنية الجمالية، والتي تعزز من الهوية البصرية للجامعة والتي بدورها تساهم في بناء صورة ذهنية قوية وإيجابية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن المعرض ضم أعمالًا متنوعة لقسمى التربية الفنية والاقتصاد المنزلي ضمت عددا من الأشغال الفنية والتراث، والتصميم الزخرفي، والرسم والتصوير.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور هانى شحته ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها

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