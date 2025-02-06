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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في المرج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بمنطقة المرج، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
 

حريق شقة بالمرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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