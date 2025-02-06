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ثقافة وفنون

دراما رمضان 2025، طرح بوسترات مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل شهادة معاملة
مسلسل شهادة معاملة أطفال، فيتو

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوسترات الرسمية لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال السباق الرمضاني 2025 من بطولة الفنان محمد هنيدي.

ويشهد مسلسل شهادة معاملة أطفال، عودة الفنان محمد هنيدي لتقديم الدراما التليفزيونية، بعد غياب 6 سنوات، حيث كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل “أرض النفاق”، الذي عرض في شهر رمضان عام 2018.

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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