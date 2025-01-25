السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية يفتتح ثلاثة معارض فنية بمتحف أحمد شوقي

معرض كود، فيتو
معرض كود، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح 3 معارض بعنوان "أزرق فاتح"، "كود"، "إرث"  للفنانات آيات حسني، وسالي جمال، ونرمين العوام، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 الساعة 6 مساء بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي

ومن المقرر أن تستمر المعارض الثلاثة لفنانات حتى 8 فبراير 2025، من الساعة الـ 9 صباحًا إلى الـ 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين، على أن يكون الدخول مجاني للجمهور.

معرض أزرق فاتح للفنانة آيات حسني

تقول الفنانة آيات حسني إن معرض أزرق فاتح ما هو إلا تجربة فنية تعكس رحلة البحث عن السعادة والسكينة. 

وأضافت: “فالأزرق هنا ليس مجرد لون، بل رمز للنقاء والصفاء والامتداد الذي يشبه السماء في لا محدوديتها، فهذه اللوحات تعكس رحلة فتاة برج الحمل مع مشاعرها وتقلباتها، حيث تأخذنا في رحلة عبر أوقات مظلمة وأخرى مشرقة، عبر رموز تحمل دلالات عميقة.”

 وتابعت: “بدأت لوحاتي بالأبيض والأسود، تعبيرًا عن فترات من السكون والتأمل والانتظار المتزجة بشيء من الحيرة، وكانت القطة هي الرفيق الصامت، رمز الوحدة التي تختبئ أحيانا خلف ستار من الهدوء، ومع مرور الوقت تحولت اللوحات إلى ألوان مبهجة وزاهية تجسد لحظات من البهجة والسعادة”

معرض كود للفنانة سالي جمال

أكدت سالي جمال أن “كود” هو رحلة عبر الواقع الرقمي الافتراضي نستكشف فيها التقاطع بين الوجود الإنساني والعالم الرقمي المشفر الذي نعيش فيه الآن، فمع أننا نترجم وجودنا، وهويتنا، وعواطفنا إلى رموز وخوارزميات رقمية تشوه وتخفي وتقلل من تعقيدات هويتنا الحقيقية، إلا أنها تجعلنا على اتصال دائم وتقلص فارق المسافات وتجعل العالم حلقة صغيرة وتوسع مداركنا.

وأضافت: “أصبح العالم الرقمي متسع بالشكل الذي يتقلص معه دفء الحياة حتى نكاد لا نجدها إلا بين ثنايا ذاكرتنا، أصبح يؤثر على التفاعل الاجتماعي بشكل سلبي، لذلك علينا حفر ذكرياتنا الجميلة الدافئة على أحجار حتى نتركها للأجيال القادمة حتى لا تختفي وتذوب مع تلك الأمواج الرقمية العاتية.” 

معرض إرث للفنانة نرمين العوام

يأتى المشهد في لوحات معرض إرث محملا بدرجة من الإقتراب والفهم والمحاكاة والتنوع في التناول والأداء من خلال المعالجات الفنية والتقنية التشكيلية للسطح التصميمي، حيث يحمل ذلك الخليط الذي يجمع بين السمات المركبة لفكر الفن المفاهيمي في تناول معاصر وتوثيق محمل بانطباع الفنانة عن المعنى الدلالي والرمزي للمضامين الفكرية والتراثية لتقديم رؤى جمالية معاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الفنون التشكيلية معرض أزرق فاتح للفنانة آيات حسني الدكتور وليد قانوش آيات حسني سالي جمال نرمين العوام معرض كود للفنانة سالي جمال
ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

التعليم تكشف سبب إضافة الدين لمجموع الثانوية وأهمية تطبيق البكالوريا

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بالأسماء، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

المزيد
الجريدة الرسمية