الأمتار الأخيرة في كأس كاراباو.. ليفربول يسعى لتخطي عقبة توتنهام بنصف النهائي.. سجل مميز لـ محمد صلاح أمام المنافس اللندني.. ونيوكاسل ينتظر الفائز بالنهائي

كأس كاراباو، يستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس كاراباو “ كأس رابطة الأندية الإنجليزية”.

سجل مميز لمحمد صلاح أمام توتنهام

وساهم محمد صلاح في 16 هدفًا في 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد توتنهام في جميع المسابقات بواقع 12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة وذلك قبل مباراة الليلة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو



تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.





وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز توتنهام بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "توتنهام الجديد".



ويطمح ليفربول إلى المحافظة على لقب كأس كاراباو وتخطي توتنهام هوتسبير، بعد أن حقق اللقب في العام الماضي.

بينما يسعى لاعبو توتنهام إلى الوصول للمباراة النهائية وتجاوز ليفربول وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وتأكد غياب ترينت الكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، عن المشاركة في إياب نصف نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام هوتسبير اليوم الخميس.

وأكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن أرنولد لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة على ملعب أنفيلد بسبب إصابة في ساقه.

قال سلوت للصحفيين: "سيغيب عن مباراة توتنهام، ونحن ننتظر لتحديد موعد عودته".

وأضاف: "جميع أعضاء الفريق جاهزون للاختيار اليوم الخميس، باستثناء أرنولد".



هذه الإصابة تعتبر خسارة كبيرة لفريق ليفربول، خاصة في مباراة مهمة مثل إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

مصير مباراة ليفربول وتوتنهام حال التعادل بالمواجهات

وحال انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام بالتعادل بين الفريقين مع الأخذ في الاعتبار نتيجة مباراة الذهاب، فإن قاعدة الهدف خارج الأرض قد تم إلغاؤها في مختلف البطولات الأوروبية.



وحسب لوائح كأس كاراباو، فإنه لا توجد أشواط إضافية في تلك البطولة حتى دور ربع النهائي، على العكس من مرحلة نصف النهائي والنهائي.

ومن ثم، في حال سيطرة التعادل على مباراة ليفربول وتوتنهام (مجموع مباراتي الذهاب والإياب) بمعني فوز ليفربول بفارق هدف، فإنه سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وحال بقاء الوضع كما هو، ستكون ركلات الترجيح هي الفيصل.

مشوار ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول قد بدأ مشواره في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث، محققًا فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، ثم تغلب على برايتون بنتيجة 3-2 في دور الـ 16، تلاها الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي.

بينما استهل فريق توتنهام مشواره في بطولة كأس كاراباو بالفوز على كونفنتري سيتي بنتيجة 2-1 في الدور الثالث، ثم الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دور الـ16، وأخيرا الفوز أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في الدور ربع النهائي.

نيوكاسل يونايتد ينتظر الفائز من ليفربول وتوتنهام

وينتظر فريق نيوكاسل يونايتد الفائز من مباراة ليفربول ضد توتنهام لمواجهته في نهائي كأس كاراباو، وذلك بعدما كرر نيوكاسل فوزه على أرسنال بهدفين دون رد، مساء الأربعاء في إياب دور نصف نهائي كأس كاراباو.

وكانت مباراة الذهاب شهدت هزيمة آرسنال على ملعبه "الإمارات" بهدفين دون رد أمام نيوكاسل.



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