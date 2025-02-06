الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار اليوم ، شهد سعر صرف الدولار، حالة من الاستقرار، أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية. 


وترصد “ فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية. 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع. 

سعر الدولار
سعر الدولار

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي  حوالي 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع. 

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى البنك المركزى المصرى سعر الدولار اليوم

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

منوعات

المزيد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية