الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 6 فبراير 2025، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت اليوم

 «فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية.

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.
اسعار الزيت
اسعار الزيت

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86  جنيهًا، ليتراوح من 60 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، ليتراوح من 67 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الزيت اليوم، الذرة يسجل 125 جنيها للتر في الأسواق

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووصل متوسط سعر زيت الذرة إلى 102.4 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.4 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 125 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيت اسعار الزيت سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة أسعار الزيت المكرر اسعار زيت الصويا

مواد متعلقة

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الزيت اليوم، الذرة يسجل 125 جنيها للتر في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

منوعات

المزيد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية