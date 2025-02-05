مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة الشرقية، قالت مصادر من مديرية التربية والتعليم في الشرقية إنها تتوقع أن تقترب نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية (الترم الأول) لهذا العام إلى 85%.

وتستعد محافظة الشرقية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2025 عقب اعتمادها من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

الانتهاء من أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2025 في الشرقية

وبعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق وإعداد الدرجات، سيتم إعلان النتيجة رسميًا من قبل محافظ الشرقية، ومن ثم سيتم نشرها على مستوى المدارس في المحافظة.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية.

2. النقر على خيار "الخدمات الإلكترونية".

3. اختيار "خدمات الطلاب" من القائمة المنسدلة.

4. النقر على الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية بمجرد ظهورها.

5. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/الطالبة.

6. الضغط على "استعلم" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة الشرقية اضغط هنا http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

موعد نتيجة إعدادية الشرقية 2025 الترم الأول

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، مضيفة أن موعد ظهور نتيجة الترم الاول حسب ظروف كل محافظة.

الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات هذا العام نحو 150 ألف طالب وطالبة، تقريبًا وتعمل المديرية على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها بدقة، لضمان تحقيق العدالة لجميع الطلاب.

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