بالأحضان والقبلات، رد فعل غير متوقع من شوبير لحظة دخول علي معلول الاستوديو (فيديو)

فاجأ علي معلول نجم النادي الأهلي، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بدخوله استوديو برنامجه “حارس الأهلي” المذاع على قناة النادي، حيث أكد “شوبير”، أنه لم يكن يعلم بحضور معلول لهذه الحلقة.

واستقبل “شوبير”، معلول بالأحضان لحظة دخوله الاستوديو، وقبَّل رأسه على الهواء قائلًا: "والله العظيم ما أعرف إن معلول في الحلقة معايا النهاردة، هنقول أخبار حلوة ولا لأ".

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

وتنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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