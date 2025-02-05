«مش هنسيبك»، علي معلول يكشف نص رسالة الخطيب له بعد إصابته

كشف التونسي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، نص رسالة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، له بعد إصابته في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ضد الترجي التونسي.

وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "الخطيب كان معي أثناء إجراء العملية، وقال لي (مش هنسيبك وأنت واحد من أبناء النادي)". وأتم: "لا أركز مع السوشيال ميديا والرد سيكون في الملعب".

وتابع: “بعد إصابتي، الكابتن الخطيب طلب من أمير توفيق، يجدد عقدي سنة، وبالفعل وقعت على العقد، والكابتن الخطيب متأكد أني هارفع رأسه، وأنا قولت له انا هارجع ولسه قدامي كتير”.

فيما كشف التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، كواليس تعرضه للإصابة في وتر أكيلس، خلال مشاركته في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في نهائي النسخة الماضية.

وقال معلول، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "بكل تأكيد الإصابة قدر وليس لنا دخل في هذا الأمر، كنت حاسس ببعض القلق في بداية مباراة الترجي التي تعرضت خلالها للإصابة".

وأضاف: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عرض عليا إجراء العملية خارج مصر، ولكنني فضلت إجرائها في مصر وكان لدي ثقة في الجهاز الطبي بالنادي".

واختتم معلول تصريحاته: "أوجه الشكر للجهاز الطبي بالنادي الأهلي، خاصة بعد مجهودهم الكبير معي طوال الـ 8 شهور خلال فترة الإصابة".

وأعلن التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر تصريحات تليفزيونية بقناة النادي الأهلي أنه تم قيده في قائمة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أرقام علي معلول مع الأهلي

وانضم علي معلول للأهلي في 25 يوليو 2016، ليقضي في القلعة الحمراء 8 سنين و6 أشهر بما يعادل 3,108 أيام حيث شارك معلول مع الأهلي بشكل عام في 287 مباراة، بإجمالي 25061 دقيقة، سجل خلالها 51 هدفًا، وصنع 83 هدفًا آخرين.

وفي الدوري المصري الممتاز شارك معلول في 165 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 44 آخرين.

وفي بطولة السوبر المصري شارك في 8 لقاء سجل 1 أهداف وصنع ثلاث أهداف.

ولعب في كأس مصر في 17 لقاء سجل هدفين وصنع 6 أهداف.

ولم يوفق معلول في كأس السوبر الإفريقي حيث شارك في ثلاث مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال البطولة.

وفي بطولة الدوري الإفريقي لعب معلول ثلاث مباريات لم يسجل بينما وصنع هدف.

وعبر مشاركته في دوري أبطال إفريقيا شارك معلول في 81 مباراة سجل خلال 10 أهداف وصنع 26 أهداف.

وفي كأس العالم للأندية لعب معلول 12 مباريات سجل 3 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

بطولات معلول مع الأهلي

وحقق علي معلول مع النادي الأهلي 20 بطولة بواقع 5 ألقاب في الدوري الممتاز وأربع ألقاب في كأس مصر و5 بطولات كأس السوبر المصري والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي مرتين، و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

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