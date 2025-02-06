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استمرار التقلبات الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 06 - 02 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ووسط وسيناء على فترات متقطعة.

 

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أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


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كما توقعت أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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