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رياضة

ريال مدريد يتخذ خطوة تصعيدية ضد الاتحاد الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

اتخذ نادي ريال مدريد، خطوة تصعيدية جديدة ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب ما حدث في الجولة الماضية من الليجا ضد إسبانيول.

وقدم ريال مدريد شكوى رسمية، ضد طاقم حكام مباراة إسبانيول الأخيرة، والتي خسرها الميرنجي، بهدف دون رد.

خطوة ريال مدريد التصعيدية ضد الاتحاد الإسباني 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قرر ريال مدريد عدم حضور اجتماع الاتحاد الإسباني مع الأندية، رغم تأكيده في وقت سابق أنه أول الحاضرين للاجتماع.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد تراجع عن حضور الاجتماع، بسبب أخطاء التحكيم.

ودعا الاتحاد الاسباني لكرة القدم، إلى يوم عمل مع الأندية المحترفة ضمن المرحلة الجديدة من الحوار، لكن ريال مدريد قرر عدم الحضور بسبب قرارات الحكام في مباراة إسبانيول.

وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع التفاعل مع أحداث التحكيم، بما في ذلك المراحل الأولى من كأس الملك.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الإسباني يأمل في عدول ريال مدريد عن قراره، وحضور الاجتماع يوم الخميس المقبل.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد و4 نقاط عن برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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