ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤشرات نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025 .

وبلغت مؤشرات نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة 72.5 %و مؤشرات نسبة نجاح الإعدادية المهنية 77%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر مؤشرات نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت مؤشرات نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % ، كما بلغت مؤشرات نسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100 % ، واعتمد مؤشرات نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية وبلغت مؤشرات نسبة النجاح 100 %.

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