تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية الجديد

أعلن نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار راغب عشيبة عن تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة النادي الجديد.

وجاء التشكيل الجديد "المستشار راغب عشيبة رئيسا لمجلس إدارة النادي، المستشار إمام الصيرفي وكيلًا للنادي، المستشار عبد الرحمن الشهاوي سكرتيرًا عامًّا للنادي، المستشار ناصر حسب النبي أمينًا لصندوق النادي.





وأجريت انتخابات نادي قضاة الإسكندرية الجمعة الماضي علي جميع مقاعد المجلس وأسفرت عن فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الاستئناف، برئاسة النادي، فيما فاز المستشار يسري عبد الرحمن بمقعد المستشارين المتقاعدين بالتزكية، بينما فاز بمقاعد المستشارين عبد الرحمن الشهاوي وناصر حسب النبي وإمام الصيرفي.

كما فاز المستشارين إسلام تمراز، وحازم حبيب وبلال عطا وأحمد خورشيد ومحمد عصام، بمقاعد رؤساء المحاكم، والقضاة.

وأسفرت نتيجة الفرز عن فوز المستشارين رامي حسن، واحمد راجح،ومحمد ضياء و حسين سلام وبدر الكومي علي مقاعد النيابة العامة.

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