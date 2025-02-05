أبرزها الأهلي وبتروجيت، حكام مباريات غد الخميس في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات مباريات غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة الأهلي وبتروجيت

مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو

قمة الأهلي والزمالك بحكام مصريين

في سياق أخر، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة، سيعين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري يوم ٢٢ فبراير الجاري.

أبو ريدة يثق في الحكام المصريين

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية أن "أبو ريدة لديه ثقة في الحكام المصريين، وماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي يتواجد يوم السبت المقبل، لعقد أكثر من محاضرة مع الحكام والمساهمة في معالجة الأخطاء، قبل الإعلان عن تعيين الخبير الأجنبي".

وقال المصدر إنه "إذا طلب الأهلي والزمالك، الاستعانة بطاقم أجنبي لإدارة اللقاء ليس لدينا أزمة بشرط مخاطبتنا رسميا وتحويل تكاليف استقدام الحكام".

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