الزمالك ينجح في إتمام صفقة المدافع المغربي صلاح مصدق

تعاقد نادي الزمالك مع المدافع المغربي صلاح مصدق، لاعب فريق نهضة الزمامرة المغربي، لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا التعاقد بعد مفاوضات ناجحة مع إدارة ناديه، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال مصدق إلى القلعة البيضاء في صفقة تمت بعد فحص دقيق لمستواه وأدائه في الموسم الأخير.

يعد صلاح مصدق من المدافعين المميزين في الدوري المغربي، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على قيادة الدفاع وقراءة مجريات المباراة بشكل جيد، بالإضافة إلى قدرته على افتكاك الكرة وإيقاف هجمات الخصم.

وكان المدافع المغربي لفت الأنظار بأدائه القوي مع فريقه نهضة الزمامرة في الموسم الماضي، مما جعله محط أنظار الأندية الكبيرة.

ووفقًا للتقارير، وقع مصدق على عقد يمتد لعدة سنوات مع الزمالك، ليصبح إضافة قوية للخط الدفاعي الذي يسعى الجهاز الفني بقيادة جروس إلى تدعيمه.

ومن المتوقع أن يشكل مصدق شراكة قوية مع باقي مدافعي الفريق، ليصبح جزءًا أساسيًّا في تشكيل الزمالك في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

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