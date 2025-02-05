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اقتصاد

نيسان تكشف حقيقة طرح سيارة ماجنيت بـ 400 ألف جنيه

شركة نيسان، فيتو
شركة نيسان، فيتو

نفى المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب للعلامة اليابانية نيسان، في السوق المصري، ما يتداول حول طرح سيارة نيسان ماجنيت، وتجميعها محليًّا في الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تجميعه في مصر سيارات نيسان صني وسيارات أخرى استجابة لخطة الحكومة المصرية في دعم وتوطين صناعة السيارات في مصر.

 

حقيقة طرح نيسان لسيارات ماجنيت في مصر 

وأكد عبد الصمد، في تصريح خاص لـ فيتو، على أن ما ينشر حول سيارات نيسان ماجنيت، جميعها تكهنات تتداول وذلك غير صحيح قائلًا: “مستحيل تطرح سيارة مجمعة محليًّا بـ 400  ألف جنيه بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج السيارات، وتغيرات سعر العملة، لكن الحكومة تسعى لتوفير ودعم قطاع السيارات لسد احتياجات السوق وتصدر الى الخارج وبالفعل كانت مصانع نيسان فى مصدر الأولى في عملية تصدير السيارات”.

نيسان في ظل ارتفاع جميع السيارات خلال الفترات الماضية لم ترفع أسعارها

وتابع المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب للعلامة اليابانية نيسان، في السوق المصري، أن نيسان في ظل ارتفاع جميع السيارات خلال الفترات الماضية لم ترفع أسعارها غير مرة واحدة وزيادة طفيفة على عكس السيارات الأخرى التي كانت تستقبل مطلع الأشهر بالزيادة قائلًا: "إن نيسان تحرص على كسب عملاء والحفاظ عليهم من خلال تقديم سيارات بأسعار تتلاءم مع المواطنين".

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