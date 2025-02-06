تفاصيل اتصالات الصلح بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ.. كولر يتلقى عرضًا قطريًا للرحيل عن الأهلى.. وأكرم توفيق يرفض إغلاق صفحة بيراميدز

فجرت مصادر داخل النادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد وجود اتصالات بدأت بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق عبر وسطاء من أجل إذابة الجليد بين الثنائى وإجراء جلسة لتصفية الأجواء بينهما وإعادة العلاقات من جديد بغية استعادة خدمات عبد الحفيظ فى منصب كبير داخل قطاع الكرة بالنادى الأهلى “غير مدير الكرة”.

وأضافت المصادر: الخطيب طلب من بعض الوسطاء خلال الأيام الماضية جس نبض عبد الحفيظ والحديث معه حول فكرة الاستعانة به من جديد فى ملف كرة القدم ولكن عبد الحفيظ طلب من الوسطاء أن يتواصل معه الخطيب بنفسه لحسم الأمر وإعداد جلسة لتصفية الأزمات خاصة وأنه غاضب بشدة من الطريقة التى تم إبلاغه بها بالرحيل عن منصبه قبل موسمين.

وشهد عزاء المعلق الرياضى الراحل ميمى الشربينى الأخير لقاء جديدا بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ ولكن الثنائى لم يتطرق للأمر وتم الحديث بشكل ودى بين عبد الحفيظ وعدد من مسئولى الأهلى بشأن عودته قريبًا ولكن عبد الحفيظ التزم الصمت ولم يتحدث عن أى شيء خاص بهذا الملف.

عبد الحفيظ لا يمانع العودة للعمل من جديد فى الأهلى ولكن فى منصب بعيد تمامًا عن منصب مدير الكرة الذى يرى عبد الحفيظ بشكل عام أنها مرحلة وانتهت من حياته الإدارية وأنه لا يمانع العودة من جديد للعمل داخل الأهلى ولكن فى منصب أعلى “شركة الكرة”.

من ناحية أخرى قالت مصادر داخل الأهلى إن مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تلقى عرضًا تدريبيًا من أحد أندية القمة فى الدورى القطرى وبرقم يفوق ما يحصل عليه فى النادى الأهلى 3 أضعاف.

كولر رفض البت فى العرض القطرى وقام بإرجاء الرد عليه خاصة وأن مستقبله مع القلعة الحمراء محفوف بالمخاطر حيث إنه قد يرحل فى أى وقت مع اهتزاز النتائج مؤخرًا.

كولر كان يرفض تمامًا مناقشة أى عروض فى وقت سابق ولكن توتر علاقته مع جماهير الأهلى وإدارة النادى مؤخرًا بسبب اهتزاز النتائج أمور دفعه لتأجيل البت فى العرض القطرى رغم رغبة كولر فى البقاء على رأس القيادة الفنية للأهلى من أجل قيادته فى كأس العالم للأندية يونيو المقبل ولكن الأمور لا تسير بشكل جيد فى علاقته مع إدارة النادى الأهلى ولجنة التخطيط فى الوقت الحالي.

وفى سياق مختلف.. رفض أكرم توفيق لاعب الأهلى الذى ينتظر تفعيل اتفاقه مع الشمال القطرى للعب فى صفوفه الموسم القادم إغلاق الباب أمام محاولات نادى بيراميدز للحصول على خدماته.

أكرم أبلغ وسطاء العرض أنه لا يمانع اللعب للنادى السماوى ولكن مستقبلًا خاصة وأن تركيزه حاليًا فى استكمال عقده مع النادى الأهلى والرحيل بعدها إلى الدورى القطرى لظروف أسرية وتأمين مستقبله وبعدها لا يمانع العودة إلى الدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز مؤكدًا أنها تبقى خطوة مؤجلة وتركيزه حاليًا فى مشواره مع الأهلى وبعدها خوض تجربة احترافية عربية فى الشمال القطرى ثم العودة إلى مصر وحال رفض الأهلى عودته لن يمانع اللعب فى صفوف بيراميدز خاصة وأنه يتحفظ على فكرة اللعب للزمالك.

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