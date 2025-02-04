فرانكفورت يعوض رحيل عمر مرموش بنجم حديث بلجيكا وتركيا

تعاقد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع المهاجم البلجيكي، ميتشي باتشواي، قادمًا من جالطة سراي التركي بعقد يمتد حتى 2027، وفق ما أعلنه الناديان.

ووصلت قيمة التعاقد إلى 3 ملايين يورو، بحسب متصدر الدوري التركي.

مسيرة باتشواي مهاجم فرانكفورت الجديد

والتحق باتشواي (31 عاما) ببطل تركيا في الموسمين الماضيين، خلال يوليو الماضي، وأصبح بذلك أول لاعب أجنبي، يدافع عن ألوان أكبر 3 أندية في العاصمة إسطنبول، بشكتاش وفنربخشة وجالطة سراي.

وشارك باتشواي في 56 مباراة مع منتخب بلجيكا، سجَّل خلالها 27 هدفًا.

كما خاض العديد من التجارب في مسيرته، أبرزها مع مارسيليا الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وفي الدوري الألماني بقميص بوروسيا دورتموند.

ويحاول فرانكفورت، عبر التعاقد مع المهاجم البلجيكي، وقبله الفرنسي الواعد إيلي واهي من مارسيليا، تعويض رحيل نجمه السابق، المصري عمر مرموش، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة قُدّرت بـ72.6 مليون دولار.

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