بيع 8 أسواق تجارية بنظام مقابل الانتفاع بحدائق أكتوبر

عقد جهاز مدينة حدائق أكتوبر اليوم الأربعاء، مزاد بنظام مقابل الانتفاع لمدة عشرة سنوات، وتم بيع عدد ٨ أسواق تجارية بمناطق مختلفه ومتنوعه بالمدينة.

وتم رسو المزاد عن السوق رقم ٩بمنطقة خدمات ٣٠٩عماره ويشمل على ١٣ محلا وسوقا تجاريا قطعة رقم b/42 بمنطقة ٦٤٥ إسكان اجتماعى بعدد ٢٥ محلا + كافتريا + مطعم وسوق تجارى بمنطقة القرعة أ قطعة رقم ٣ بعدد ٢٥ محلا + كافتريا + مطعم وسوق تجارى قطعة رقم ٢ بمنطقة خدمات ٢٦٦ عماره بعدد ١٤ محل وسوق تجارى قطعة رقم ١٨ بمنطقة خدمات ١١٨٥ عمارة بعدد ١٢ محلا وسوق تجاريا بمنطقة ابنى بيتك الرابعه قطعة رقم ١ بعدد ١٤ محلا أرضيا + ١٧ وحدة إدارية دور متكرر إداري وسوق تجارى بمنطقة القرعة ب قطعة رقم ١٣ بعدد ١٢ محلا وسوقا تجاريا بمنطقة ابنى بيتك الثانية بجوار عمارات أطلس بعدد ١٣ محلا.

وأكد المهندس/ محمد عبدالله يوسف رئيس الجهاز أنه تراوح قيمة مقابل الانتفاع عن العام الأول ما بين مليون وثمانمائه الف جنيها إلى ستة ملايين وستمائة خمسين ألف جنيه، لتصبح حصيلة المزاد عن قيمة السنة الأولى فقط لمقابل الانتفاع ثمانية وعشرين مليون وثمانمائة وثمانين ألف جنيه، وذلك حرصا من السيد المهندس رئيس الجهاز لدفع عجلة التنمية بالمدينة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية التي تم التقدم عليها خلال الفترة من 27 /10 /2024، وحتى 26 /12/ 2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من يوم 7 /11 /2024 حتى 6 /1/ 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 8 /2/ 2025، وحتى يوم 26 /2/ 2025، في أيامٍ محددة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة التنظيم الجيد لأحداث القرعة خلال الأيام المختلفة، مشيدًا بدور قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية في سرعة إنجاز فرز طلبات المتقدمين على الأراضي والوحدات ضمن برنامج "مسكن"، وسرعة وضع الجدول الزمني لإجراء القرعة لتمكين المواطنين المتقدمين من استكمال باقي الإجراءات.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة، والأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر ودار مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر، ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، يوم 9 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10 /2 /2025.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين على وحدات سكن مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11 /2/ 2025، وقطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16 /2/ 2025، ووحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17 /2/ 2025.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18 /2 /2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20 /2/ 2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26 /2/ 2025.

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