الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد التخصصي (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

 قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد التخصصي.

 

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد التخصصي

 وخلال زيارته إلى المستشفى حرص المحافظ علي مصافحتهم والحديث مع الجرحى والمرافقين لهم، مؤكدا على أن مصر دوما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ومصر الشقيقة الكبرى لفلسطين وخلال الزيارة تفقد المحافظ المرضي المصريين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

 واطمئن المحافظ خلال الزيارة علي الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، فيما استمع المحافظ إلى المرضى المصريين والفلسطينيين.

 

لليوم الثاني محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد

 كان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، زار أمس الجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد المركزي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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وأشار المحافظ إلى أن عملية استقبال الجرحى الفلسطينيين تسير وفقا لما هو مخطط له، حيث يستقبلهم فريق طبي على أعلى مستوى في معبر رفح لنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى سيارات الإسعاف المصرية، واستكمال جميع الإجراءات، ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة.


وأكد المحافظ، على أن استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ترجمة لنجاح السياسية المصرية.

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