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أخبار مصر

طقس الخميس، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس ,فيتو
حالة الطقس ,فيتو
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حالة الطقس غدا، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الخميس.

طقس الغد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كم/ ساعة، قد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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