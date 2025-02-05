الأربعاء 05 فبراير 2025
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النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة

النائب العام، فيتو
النائب العام، فيتو

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

تم خلال اللقاء عرض الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. 

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

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النائب العام المستشار محمد شوقي استئناف القاهرة

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