الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

سيدات المقاولون العرب يحققن انتصارا كبيرا أمام الطيران في الدوري الممتاز

فريق سيدات المقاولون
فريق سيدات المقاولون

الكرة النسائية، واصل فريق سيدات المقاولون العرب في تقديم أداء قوي، حيث حقق فوزًا ساحقًا على فريق الطيران بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الطيران ضمن الدوري الممتاز.

تألقت لاعبات الفريق بشكل لافت، حيث افتتحت نوره محمد التسجيل بهدفين، وأضافت عبير محمد هدفًا ثالثًا، واختتمت حنان أحمد الرباعية بتسجيل الهدف الرابع.

جهاز المقاولون للكرة النسائية

ويأتي هذا الفوز ضمن سلسلة انتصارات الفريق، الذي يقوده جهاز فني متميز برئاسة يسري عبد الغني، مع إشراف  مجدي مصطفى على جهاز الكرة النسائية. وتقود هبة رزق الفريق كمدير فني، ويضم الطاقم الفني أيضًا  محمد زيادة كمدرب عام، وعمر شكر كمدرب لحراس المرمى، وأحمد صفا كمدير إداري، بالإضافة إلى الدكتورة رهف كأخصائي إصابات ملاعب.

 

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سيدات المقاولون العرب الكرة النسائية الطيران الدوري الممتاز المقاولون

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