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محافظات

حملات مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية بالإسكندرية

حى وسط بالإسكندرية
حى وسط بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم،  حملات مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية. 

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وكان قد وجه الدكتورمصطفي العرابي رئيس حي وسط حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة لغلق المحلات,وذلك تحت إشراف المهندسةسكرتير عام الحي.

حيث أسفرت الحملة علي مدي يومان،عن غلق عدد ٥ محلات وتغريمهم بمبلغ ٢٠ الف جنيه،لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة، وذلك بشوارع قسم باب شرق.

 شارك في الحملات إدارات: رخص المحلات،المتابعة والايرادات، في إطار تكليفات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء بمتابعة حملات مواعيد غلق  المحلات لترشيد استهلاك الطاقة، وجاري المتابعة.

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بحي وسط محافظة الإسكندرية الدكتورمصطفى العرابي الفريق أحمد خالد حسن

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