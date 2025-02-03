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رياضة

دوري أبطال آسيا، رونالدو يقود النصر السعودي لتخطي الوصل برباعية نظيفة

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

النصر السعودي، فاز النصر السعودي على ضيفه الوصل الإماراتي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الأول بارك”، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

تقدم النصر السعودي بالهدف الأول عن طريق اللاعب علي الحسن في الدقيقة 25' بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق علي الحسن لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 43' عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم النصر بالهدف الثاني 

هدف رونالدو جاء بتصويبة من علامة الجزاء لصالح النصر سكنت شباك حارس مرمى الوصل.

وعاد النجم البرازيلي ليسجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه في مرمى الوصل بضربة رأس رائعة في الدقيقة 79، واختتم اللاعب محمد آل فتيل رباعية النصر في الدقيقة 88 من  اللقاء

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي، اليوم الإثنين على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
 

وشهد تشكيل النصر، مشاركة المهاجم الكولومبي جون دوران، الوافد من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويغيب عن كتيبة المدرب بيولي ضد الوصل، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، بسبب الإصابة، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، الذي عاد إلى بلاده بعد وفاة والده.

الوصل الإماراتي، فيتو
الوصل الإماراتي، فيتو

تشكيل النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: نواف بوشل - علي لاجامي - محمد سيماكان - سلطان الغنام.

الوسط: بروزوفيتش - أنجيلو - علي الحسن.

الهجوم: جون دوران - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

بهذا الفوز يحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، علمًا بأن الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور التالي.

 

تشكيل الوصل الإماراتي أمام النصر السعودي

أنس الزنيتي - سالم جمعة عوض - سيونج هيون جونج - إيه بيريز - عبد الرحمن صالح - سيدي بيه - بوفتيني - فابيو ليما - خيمينيز - جمال جاسم علي - جواو بيدرو 

 

 

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