ليفربول يراقب هذا الثنائي لتدعيم خط الوسط في الانتقالات الصيفية

يواصل نادي ليفربول تحركاته لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يراقب بعض اللاعب لتدعيم صفوف الريدز ووضع قائمة أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع Caught Offside، أنه رغم قوة الفريق في خط الوسط حاليًا، إلا أن الإدارة لا تزال تسعى لتعزيز هذا المركز، خصوصًا بعد فشلها في ضم الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد خلال الفترة الماضية.

وأكد التقرير أن ليفربول يراقب فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، كأحد الأهداف المحتملة، خاصة مع استعداد النادي الكتالوني للتخلي عنه مقابل حوالي 35 مليون يورو، إلا أن الراتب المرتفع للاعب الهولندي قد يشكل عائقًا أمام إتمام الصفقة، وهو ما سبق أن أدى إلى تراجع أندية أخرى عن التعاقد معه.

كما يراقب ليفربول أيضًا لاعب شتوتجارت الألماني أنجيلو ستيلر، الذي تألق في الدوري الألماني مؤخرًا، بجانب صغر سنه حيث يبلغ من العمر 23 عامًا وهو ما يجعله خيارًا واعدًا للمدرب أرني سلوت.

مدافع توتنهام يتحدى محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول في كأس الرابطة

من ناحية أخرى، رفع ديجد سبنس، مدافع نادي توتنهام، راية التحدي ضد محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في كأس الرابطة الإنجليزية، غدًا الخميس، على ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قبل شهر تقريبًا قد انتهت بين الفريقين بفوز توتنهام على ملعبه بهدف نظيف.

وقال سبنس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في مباراة برينتفورد ومواجهة بريان مبيومو: "أثق في قدراتي لمواجهة أي جناح، مهما كان".

وعن المواجهة المرتقبة أمام محمد صلاح، أوضح: “لاعب رائع ومن الطراز الأول، يمر بفترة جيدة جدًا مع ليفربول، لكن علينا إيجاد طريقة لإيقاف خطورته، وكما قلت أثق في قدراتي على إيقاف أي جناح”.

وأضاف: "محمد صلاح يجيد الكثير من الأشياء، لذا عليّ التركيز وإيقافه، مع الأمل في تحقيق الفوز، يجب أن نتحلى بالثقة ونكون مستعدين من أجل تلك المباراة الصعبة، ونتمنى أن نصل إلى النهائي".

تقرير إنجليزي يكشف انفراجة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

فيما قالت شبكة Anfield Edition الإنجليزية إن ليفربول نجح في تجديد عقد محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، وتم توقيع العقود مع الثنائي في ظل انتهاء عقدهما مع النادي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي إجراءات حول التجديد مع اللاعب المصري.

ويقدم محمد صلاح مستوى متميزا مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، كما صنع 13 هدفا لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، والهزيمة مرة وحيدة.

وسجل محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول، أمام مضيفه بورنموث مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج أصبح صلاح خامس لاعب فقط في تاريخ البريميرليج، يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر (7 مرات)، سيرجيو أجويرو وهاري كين (6) وتيري هنري (5).

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وجاء هدفا محمد صلاح في الدقيقة 30 من ركلة جزاء و75، رافعا رصيده إلى 21 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية في مواجهة ليفربول وبورنموث

وتخطى محمد صلاح أيضًا عدد الأهداف التي سجلها أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177)، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 178 هدفا، منفردًا بالمركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين، بفارق 6 أهداف فقط خلف سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس.

كما رفع الفرعون المصري رصيده إلى 11 هدفا، في 12 مباراة خاضها مع ليفربول ضد بورنموث، ليعزز مكانته كهداف تاريخي لهذه المواجهة.

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