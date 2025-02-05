الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

ليفربول يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة توتنهام

مبارة ليفربول، فيتو
مبارة ليفربول، فيتو

تأكد غياب ترينت الكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، عن المشاركة في إياب نصف نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام هوتسبير غدا الخميس. 

وأكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن أرنولد لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة على ملعب أنفيلد بسبب إصابة في ساقه.

قال سلوت للصحفيين: "سيغيب عن مباراة الغد، ونحن ننتظر لتحديد موعد عودته".

 وأضاف: "جميع أعضاء الفريق جاهزون للاختيار يوم الخميس، باستثناء أرنولد".

هذه الإصابة تعتبر خسارة كبيرة لفريق ليفربول، خاصة في مباراة مهمة مثل إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

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