صحيفة فرنسية: خطط ترامب للتهجير تدخل صارخ في الشأن الفلسطيني وانتهاك للقوانين الدولية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من الدهشة والاستنكار بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مستقبل قطاع غزة، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب كرر خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغبته في إفراغ القطاع من سكانه، قبل أن يتحدث عن إمكانية ملكية طويلة الأمد للولايات المتحدة على المنطقة.

ترامب ينتهك القوانين الدولية

ووفق الصحيفة الفرنسية، أثار هذا التصريح ردود فعل واسعة، حيث اعتبره كثيرون تدخلًا غير مسبوق في الشأن الفلسطيني، وانتهاكًا للقوانين الدولية.



مقترح إنساني أم استراتيجية سياسية؟



وأوضحت أن تصريحات ترامب حول غزة جاءت في سياق تقديمه للمنطقة كـ"موقع للهدم"، مقترح نقل السكان إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط، مبينًا أن هذا يمكن أن يشمل مواقع متعددة أو خطة إخلاء واسعة النطاق.

وقال ترامب: "يمكن للناس العيش في راحة وسلام"، مشيرًا إلى أن غزة، التي لطالما ارتبطت بالحروب والدمار، يمكن تحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

وفي إطار حديثه، بدا ترامب وكأنه يتجاهل تمامًا الأبعاد التاريخية والثقافية والسياسية للقطاع بالنسبة للفلسطينيين، حيث اقترح إخلاء المنطقة من سكانها الذين عاشوا هناك لعقود، وتوفير منازل جديدة لهم في دول أخرى بالمنطقة.



حقوق الفلسطينيين



وشدد تقرير الصحيفة الفرنسية على أنه بينما وصف ترامب اقتراحه بأنه خطوة إنسانية، أثار ذلك تساؤلات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني، وحقوقه في تقرير مصيره.

وأكد التقرير أن تصريحات ترامب التي تقول إن الفلسطينيين لن يكون لديهم سبب للعودة إلى غزة في حال نقلهم إلى أماكن أخرى، تثير تساؤلات جدية حول مصير الدولة الفلسطينية، مبينًا أن ترامب يقوض بذلك الحلول المتفق عليها دوليًا بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



تحول في السياسة أم مجرد مناورة؟



كما أثار البعض تساؤلات حول ما إذا كانت تصريحات ترامب تمثل تحولًا جديًا في السياسة الأمريكية أو مجرد مناورة سياسية.

فمن خلال طرح فكرة جذرية، قد يكون ترامب يسعى إلى إعادة تشكيل النقاش الدولي بشأن القضية الفلسطينية، أو أنه يحاول استثمار هذه التصريحات لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وفق الصحيفة.

ولفت التقرير إلى أن غياب التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ هذا المقترح، مثل الجدول الزمني أو الدول المشاركة في الخطة، يزيد من الشكوك حول جدية الفكرة، موضحًا أن ترامب لم يتطرق إلى التحديات الهائلة التي ستواجه تنفيذ مثل هذه الخطة، مثل تمويلها، وتنسيقها بين الدول المعنية.

ردود فعل نتنياهو



وبينما امتنع نتنياهو عن التعليق المباشر على فكرة نقل سكان غزة، فقد أقرَّ بأن مقترحات ترامب قد تكون لها تأثيرات تاريخية مهمة، وفق الصحيفة.

وقالت إن نتنياهو أكد، في الوقت نفسه، أن أهداف إسرائيل في غزة تركز على تفكيك قدرات حماس العسكرية، وضمان عدم تعرض بلاده للتهديدات المستقبلية من القطاع.



تصريحات ترامب في وقت حساس بالشرق الأوسط



وتأتي تصريحات ترامب في وقت حساس في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأوضاع في غزة تشهد تصعيدًا عسكريًا مستمرًا.

كما أن إدارة ترامب لم تمارس أي ضغوط علنية على إسرائيل للامتثال لوقف إطلاق النار أو للانخراط في مفاوضات السلام، لكنها ركزت على الأهداف الأمنية والعسكرية، وفق ما تقول الصحيفة.

وخلُص التقرير الى أنه "بينما تبقى تصريحات ترامب مثار جدل على الساحة الدولية، فإن تطورات الوضع على الأرض في غزة، بما في ذلك مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، ستظل تلعب دورًا رئيسًا في تحديد المستقبل القريب للمنطقة".

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