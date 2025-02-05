الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهري يناقش استعدادات إطلاق منصة الأوقاف الرقمية

الاجتماع التمهيدي
الاجتماع التمهيدي لإطلاق منصة الأوقاف
ads

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا اليوم لمراجعة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور عبدالله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام؛ والدكتور محمد الشحات أبو ستيت، مدير عام المركز الإعلامي؛ والمهندسة نهلة علي، مدير عام التطبيقات؛ والشيخ أحمد فتحي حجازي، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة؛ والدكتورة هند علي، ببرنامج المرأة تقود بالأكاديمية الوطنية للتدريب؛ والمهندس كريم محمد سمير، مسئول السوشيال ميديا بوزارة الأوقاف.

 

منصة الأوقاف وآليات تشغيل المنصة والخدمات التي ستقدمها

استعرض الحاضرون -خلال الاجتماع- منصة الأوقاف، وآليات تشغيل المنصة، والخدمات التي ستقدمها، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، مؤكدين ضرورة أن تسهم هذه المنصة في نشر المحتوى الديني الموثوق.

وأكد وزير الأوقاف - خلال الاجتماع- أهمية المنصة في إطار التحول الرقمي، موضحًا أنها خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني.

الجوانب التقنية والتشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية الخدمات المقدمة

كما استعرض الاجتماع -أيضًا- الجوانب التقنية والتشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث المستمر للمنصة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الأوقاف بضرورة العمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد تقديم دعم فني مستمر ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري أكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور اسامة الازهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزارة الأوقاف منصة الأوقاف

مواد متعلقة

“وذرُوا ظاهر الإِثمِ وباطِنه” الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في 12 محافظة

وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الجديد يباشر مهام عمله

وزير الأوقاف يزور جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

إضافة التجمع السابع، الحكومة توافق على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية