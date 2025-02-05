اتحاد الكرة يواصل ورشة اكتشاف وتنمية المواهب تحت إشراف فيفا

اتحاد الكرة، تواصلت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة العمل “اكتشاف وتنمية المواهب” التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”.

محاضري مشروع تطوير المواهب

حاضر خلال ورشة العمل التي تمتد فعالياتها لليوم الثاني بلحسن مالوش الخبير الفني لدى الاتحادين الدولي والإفريقي، أنطوني بافو مسئول التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، سكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري، بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وشارك في ورشة العمل العديد من المدربين المصريين.

أهداف مشروع اكتشاف المواهب

ويهدف مشروع FIFA لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

تأتي الورشة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة التي تربط المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد بمسئولي “FIFA”.

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